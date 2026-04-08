- Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ: Το παρασκήνιο της συμφωνίας
- Κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ – Ιράν: Τα 10 σημεία του σχεδίου – Τι περιλαμβάνουν
- Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και το Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
- Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με το Ιράν να δέχεται να ανοίξει πλήρως τα Στενό του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να αναστείλουν τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με ανακοινώσεις του προέδρου Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αραγτσί.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνδράμουν στην αποσυμφόρηση των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου αναμένεται να περάσουν δεκάδες πλοία.
- Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ωστόσο το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου διέψευσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τον Λίβανο.
- Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποδέχθηκε την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και δήλωσε ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον περιορισμό της ιρανικής απειλής.
- Διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο κρατών αναμένεται να διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ, με το Ιράν να υποβάλλει σχέδιο δέκα σημείων που προβλέπει σύμφωνο μη επίθεσης, συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου και άρση όλων των κυρώσεων.
- Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και το Ιράκ χαιρέτισαν την κατάπαυση του πυρός, με τη Βαγδάτη να καλεί σε σοβαρό διάλογο.
- Μεγάλο πλήθος υποστηρικτών της κυβέρνησης του Ιράν πανηγύρισε στην Τεχεράνη, με ρεπόρτερ να κρίνει ότι ο Τραμπ υποκλίθηκε στο Ιράν.
- Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 15% κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία σημείωσαν άνοδο.
Μακρόν: Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή είναι «εξαιρετικά θετική» εξέλιξη
Ο Μακρόν χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετική» την παύση πυρός στη Μέση Ανατολή και ανακοίνωσε συμμετοχή 15 χωρών για διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στενά Ορμούζ. Η Γαλλία επιθυμεί να ενταχθεί και ο Λίβανος στη συμφωνία.
Τραμπ: Η Ουάσιγκτον θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνδράμουν στην αποσυμφόρηση των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου αναμένεται να περάσουν δεκάδες πλοία. Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Οι δύο χώρες κατέληξαν σε εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων, μόλις μία ώρα πριν […]
Το παρασκήνιο της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης
«Νίκη» βλέπουν ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων - Εκτός συμφωνίας ο Λίβανος
Ο Γκουτέρες χαιρετίζει την προσωρινή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Γκουτέρες προέτρεψε τις εμπόλεμες πλευρές να «τηρήσουν τους όρους» της συμφωνίας και να προχωρήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Σκοπός, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ, είναι να […]