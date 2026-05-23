Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας διαθέτει φυσικό «αντισεισμικό» σχεδιασμό που απορροφά τις δονήσεις και αποτρέπει την καταστροφική ενίσχυση των σεισμών

Για περισσότερα από 4.600 χρόνια, οι πυραμίδες της Αιγύπτου στέκουν σχεδόν ανέπαφες απέναντι στον χρόνο, στους ανέμους της ερήμου και κυρίως στους σεισμούς. Τώρα, μια νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να εξηγήσει γιατί η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας κατάφερε να επιβιώσει από ισχυρές σεισμικές δονήσεις που κατέστρεψαν ολόκληρες πόλεις γύρω της.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, δείχνει ότι η πυραμίδα του Χέοπα διαθέτει έναν εξαιρετικά εξελιγμένο αντισεισμικό σχεδιασμό, ο οποίος εμποδίζει την ενίσχυση των δονήσεων από το έδαφος.

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μετρήσεις στο εσωτερικό της πυραμίδας, από τον θάλαμο της βασίλισσας μέχρι τον θάλαμο του φαραώ, χρησιμοποιώντας ειδική σεισμική μέθοδο ανάλυσης κραδασμών. Το αποτέλεσμα εντυπωσίασε ακόμη και τους ίδιους τους ερευνητές: ολόκληρη η πυραμίδα συμπεριφέρεται σαν ένα ενιαίο, συμπαγές σώμα και όχι σαν εκατομμύρια ξεχωριστές πέτρες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης, Μοχάμεντ ΕλΓκάμπρι από το Εθνικό Ινστιτούτο Αστρονομίας και Γεωφυσικής της Αιγύπτου, η Μεγάλη Πυραμίδα παρουσιάζει φυσική συχνότητα δόνησης περίπου 2,3 Χερτζ, δηλαδή 2,3 ταλαντώσεις ανά δευτερόλεπτο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτή η συχνότητα διαφέρει πολύ από τη φυσική δόνηση του εδάφους γύρω της, που βρίσκεται περίπου στα 0,6 Χερτζ.

Αυτή η διαφορά είναι καθοριστική. Όταν μια κατασκευή και το έδαφος έχουν παρόμοια συχνότητα δόνησης, δημιουργείται το φαινόμενο του συντονισμού — κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική ενίσχυση των σεισμικών κυμάτων. Στην περίπτωση της πυραμίδας, όμως, αυτό δεν συμβαίνει. Έτσι, οι σεισμικές δονήσεις δεν πολλαπλασιάζονται μέσα στη δομή της.

Οι ερευνητές παρομοιάζουν το φαινόμενο με μια κούνια: αν κάποιος τη σπρώχνει στον σωστό ρυθμό, οι κινήσεις της γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Αν όμως ο ρυθμός είναι διαφορετικός, η ενέργεια δεν ενισχύεται. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη Μεγάλη Πυραμίδα.

Ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται πως παίζουν και οι περίπου 2,3 εκατομμύρια λίθοι της κατασκευής. Οι αμέτρητες ενώσεις ανάμεσα στα μπλοκ λειτουργούν σαν φυσικοί απορροφητές ενέργειας, διαχέοντας μέρος των σεισμικών κυμάτων και μειώνοντας τις εσωτερικές τάσεις.

Παράλληλα, η ίδια η γεωμετρία της πυραμίδας θεωρείται ιδανική για σταθερότητα. Η τεράστια μάζα συγκεντρώνεται χαμηλά, μειώνοντας το κέντρο βάρους, ενώ η κλιμακωτή ανύψωση προς την κορυφή περιορίζει τις οριζόντιες ταλαντώσεις.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι η Μεγάλη Πυραμίδα επέζησε ακόμη και από τον ισχυρό σεισμό του 1847 στην Αίγυπτο, ο οποίος κατέστρεψε εκατοντάδες κτίρια και προκάλεσε δεκάδες θανάτους. Αν και ορισμένες εξωτερικές πέτρες αποκολλήθηκαν, ο βασικός πυρήνας της κατασκευής παρέμεινε σχεδόν άθικτος.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πέτυχαν αυτή την αντισεισμική «τελειότητα» χωρίς σύγχρονη τεχνολογία ή επιστημονικά μοντέλα. Οι πυραμίδες κατασκευάστηκαν ως αιώνιοι τάφοι για τους φαραώ, όμως φαίνεται πως η ίδια η αρχιτεκτονική τους ενσωμάτωνε μια βαθιά κατανόηση της σταθερότητας και της αντοχής.

Και ενώ οι σύγχρονοι ουρανοξύστες σχεδιάζονται ώστε να λυγίζουν και να κινούνται σε έναν σεισμό, η Μεγάλη Πυραμίδα ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη φιλοσοφία: απόλυτη ακαμψία, τεράστια μάζα και σχεδόν τέλεια ομοιομορφία. Μέχρι σήμερα, η στρατηγική αυτή φαίνεται να λειτουργεί ιδανικά.