ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 25-28: Οι «ασπρόμαυρες» πέρασαν από το Καματερό και έκαναν το 2-1 στους τελικούς
Ο ΠΑΟΚ πήρε σημαντικό προβάδισμα στους τελικούς της Α1 χάντμπολ γυναικών, επικρατώντας εκτός έδρας της ΑΕΚ με 28-25 και κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την κατάκτηση του τίτλου, καθώς μπορεί να «κλειδώσει» το πρωτάθλημα στο επόμενο παιχνίδι. Ο τέταρτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την […]
Live Streaming ο τελικός του Champions League Γυναικών: Μπαρτσελόνα – Λυών
Παρακολουθήστε στις 19:00 live από το Mega News την εξέλιξη του μεγάλου τελικού του Champions League γυναικών ανέμεσα σε Μπαρτσελόνα και Λυών. Δείτε τον μεγάλο τελικό
Σοβαρό τροχαίο για τον Μάριο Οικονόμου: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική (pics, vid)
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με Ι.Χ. αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρές […]
«Παναθηναϊκός για Ντε Φράι»
Στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται το όνομα του Στέφαν Ντε Φράι, όπως υποστηρίζουν στην Ολλανδία. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Transfermind» του SoccerNews_NL, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη προσεγγίσει την πλευρά του έμπειρου στόπερ της Ίντερ και έχει έρθει σε επαφή μαζί του. «Έχουν ήδη έρθει σε επαφή μαζί του και υπάρχουν μερικά πράγματα […]
Ο Μιχάλης Ζαμπίδης στο tanea.gr: « Μετράμε αντίστροφα, προετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη μάχη»
Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στα ρινγκ στα 45 του χρόνια, με τον θρύλο του ελληνικού kickboxing να ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη παράσταση μπροστά στους χιλιάδες φίλους του. Ο Iron Mike θα αντιμετωπίσει τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, σε έναν αγώνα με παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, όπως ανέφερε ο ίδιος στα social media. […]