Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με Ι.Χ. αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πηγή: Epirusgate