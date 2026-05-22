Με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκε σήμερα επίσκεψη της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, στο κατάστημα του e-ΕΦΚΑ στην οδό Ακαδημίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε η εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού.

Πρόκειται για μία από τις κεντρικές μεταρρυθμίσεις της ψηφιακής διακυβέρνησης, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό λαθών και ασυμφωνιών στα στοιχεία των πολιτών, καθώς και στην απλοποίηση των συναλλαγών με το Δημόσιο μέσω ενός ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης.

Η πολιτική ηγεσία των δύο υπουργείων ανέδειξε τα πολλαπλά οφέλη της μεταρρύθμισης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από πιο γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες.

Οι δηλώσεις της Νίκης Κεραμέως

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες και με κάθε μας ενέργεια να βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διάδρασή τους με το Δημόσιο.

Σε άψογη συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ερχόμαστε και υλοποιούμε, ως ένας φορέας που εξυπηρετεί εκατομμύρια πολίτες κάθε μέρα, μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης: τον Προσωπικό Αριθμό.

Πλέον, θα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο και, εν προκειμένω, με τον e-ΕΦΚΑ».

Όπως εξήγησε η υπουργός, η μεταρρύθμιση αυτή σημαίνει πιο απλές και ταχύτερες συναλλαγές με το Δημόσιο, προσφέροντας συνολικά καλύτερη εξυπηρέτηση στους πολίτες. «Είμαστε εδώ, προκειμένου να εξυπηρετούμε τον πολίτη κάθε μέρα ολοένα και καλύτερα», υπογράμμισε η κ. Κεραμέως.

Οι επισημάνσεις του Δημήτρη Παπαστεργίου

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε: «Ήρθαμε σήμερα στο κατάστημα του e-ΕΦΚΑ στην οδό Ακαδημίας, προκειμένου να δούμε την πορεία μίας σημαντικής μεταρρύθμισης στα μητρώα του κράτους που είναι ο Προσωπικός Αριθμός.

Μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα, καθώς έχουν εντοπιστεί πάνω από έξι εκατομμύρια λάθη σε απλά ταυτοποιητικά στοιχεία.

Στόχος μας ήταν να μπορέσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να διορθώσουμε αυτά τα μητρώα και να τα συγχρονίσουμε.

Στον e-ΕΦΚΑ είδαμε στην πράξη πώς μπορούμε με τη χρήση ενός και μόνο αριθμού να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα για εμάς και την οικογένειά μας, εξαλείφοντας την ταλαιπωρία που προκαλούσαν στο παρελθόν ακόμη και απλά λάθη, όπως αναγραμματισμοί ή λανθασμένα στοιχεία».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, η διαδικασία αυτή αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου εγχειρήματος συγχρονισμού, που επεκτείνεται σε μεγάλες υπηρεσίες όπως η ΑΑΔΕ και οι δήμοι. Η μετάβαση στη νέα κοινή βάση δεδομένων εντάσσεται σε ένα πλαίσιο σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που στοχεύει στη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Η συμβολή των υπηρεσιών και του e-ΕΦΚΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, επισήμανε ότι ύστερα από μακρά περίοδο προετοιμασίας, «μπορούμε να έχουμε αποκομιδή καρπών».

Όπως τόνισε, η συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ επιτρέπει πλέον στους πολίτες να εξυπηρετούνται με έναν και μόνο αριθμό σε όλα τα υποκαταστήματα του φορέα, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής και τις διαδικαστικές δυσκολίες.

«Έτσι, αποδεικνύεται ότι, μέσα από τη στενή συνεργασία των φορέων, μπορούμε να πετυχαίνουμε σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα με απτό όφελος για τον πολίτη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι γίνεται προσπάθεια ώστε τα οφέλη αυτά να επεκταθούν σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση.

Η θέση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, ανέφερε: «Σήμερα, είδαμε από κοντά, στην πράξη, τη χρήση του Προσωπικού Αριθμού.

Είναι χαρά μας, ως e-ΕΦΚΑ, να υλοποιούμε κάθε νέα ενέργεια η οποία διευκολύνει τη συναλλαγή του πολίτη με το κράτος».

Ο κ. Βαρβέρης υπογράμμισε ότι ο e-ΕΦΚΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αξιοποίησης κάθε νέας δυνατότητας, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και τη διευκόλυνση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.