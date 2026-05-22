Εγκρίθηκε το αίτημα της γαλάζιας πλειοψηφίας η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να γίνει δεκτή με 151 ψήφους αντί για 120 – όπως δίνει το δικαίωμα το Σύνταγμα – επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι «έχοντας προσμετρήσει τους συναδέλφους που εγέρθηκαν, αυτοί είναι υπερδιπλάσιοι των παριστάμενων βουλευτών» και γίνεται δεκτό ότι μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία και για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νεα Αριστερά αποχώρησαν, ενώ η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βόμβες Σαμαρά – Επανέλαβε τα περί «μεταλλαγμένου» κόμματος για τη ΝΔ του Μητσοτάκη

Ο Αντώνης Σαμαράς στράφηκε κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επικρίνοντάς τον για τη διαχείριση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. Αναφερόμενος στην πρόσφατη αναφορά του πρωθυπουργού στο Συνέδριο του κόμματός του –όταν διερωτήθηκε «ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου»– ο πρώην πρωθυπουργός αντέτεινε: «Χτύπησε το τηλέφωνό του όταν παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας;».

“Τρείς το πρωί” κτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη “Γαλάζια Πατρίδα” του Ερντογάν. Την Αλβανία του Ράμα. Τα Σκόπια που είναι πια ανεξέλεγκτα. Το Ουκρανικό drone στη Λευκάδα… Το πρόβλημα κ.Μητσοτάκη δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο ότι δεν το σηκώνει κανείς… Κι όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της Παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, “η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο”. Φέρετε την απόλυτη ευθύνη».

Αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα ότι τέσσερις ιδιώτες βρίσκονται πίσω από το λογισμικόPredator, θέτοντας σειρά ερωτημάτων για το πώς επελέγησαν οι στόχοι και αν το υλικό των υποκλοπών έχει φθάσει σε ξένα χέρια. «Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει τι συνέβη;» διερωτήθηκε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για απραξία και συγκάλυψη.

Επισήμανε ότι, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει πως πρόκειται για ιδιωτική υπόθεση, επικαλείται ταυτόχρονα λόγους εθνικής ασφάλειας, κάτι που, όπως είπε, γεννά νέα ερωτήματα. «Εάν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας, γιατί δεν έχει γίνει κρατική έρευνα;» σημείωσε, υπονοώντας ότι το κράτος ενδέχεται να έχει εμπλοκή.

Σε προσωπικό τόνο, ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε τη μακρά πολιτική του διαδρομή, αναφερόμενος στη συμβολή του στη διάσωση της χώρας την περίοδο 2012-2015. Επισήμανε ότι υπήρξε ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τη λαϊκή βάση και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Παράταξης, κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι «διέγραψε από τα βίντεο της ιστορίας του κόμματος» τόσο τον ίδιο όσο και τον Κώστα Καραμανλή.

«Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας είναι δημοκρατική και φωτεινή», τόνισε, προσθέτοντας ότι το σημερινό κόμμα έχει μεταλλαχθεί σε «πολιτικό μόρφωμα χωρίς ιδεολογική πυξίδα». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές της χώρας και ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί «έναν ακόμη κρίκο αδιαφάνειας».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, από την ακρίβεια και τις απευθείας αναθέσεις μέχρι το δημογραφικό και την ασφάλεια. «Το πρόβλημα δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι δεν το σηκώνει κανείς», είπε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ότι «η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο».

«Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας», δήλωσε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό. «Δεν είστε Κυβερνήτης ή Ηγεμόνας. Είστε πρωθυπουργός και οφείλετε –έστω και τώρα– να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς».

Στη Βουλή η κρίσιμη μάχη για την εξεταστική – Δείτε live

Με ένσταση από τη ΝΔ άρχισε η συνεδρίαση της Ολομέλειας επί της διαδικασίας για τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής που θα πρέπει να εφαρμοστούν σχετικά με τον τρόπο λήψης απόφασης επί της πρότασης που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για «σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την εξέταση του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια (87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων), της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου».

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η πρόταση στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας έχει εισαχθεί «όπως ακριβώς κατατέθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη», δηλαδή σύμφωνα με «τα άρθρα 68 παρ.2 εδ. γ’ του Συντάγματος και 144 παρ.5 εδ. β’ του Κανονισμού της Βουλής» που παρέχει το δικαίωμα στη μειοψηφία, εάν συγκεντρώνει 120 θετικές ψήφους κατά την ονομαστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί, να μπορεί να συστήσει δύο εξεταστικές επιτροπές ανά κοινοβουλευτική περίοδο για θέματα που κρίνει.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, έθεσε -εκ μέρους της ΝΔ- ως παραπίπτον θέμα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του ΚτΒ) επί της προτεινόμενης για έγκριση διαδικασίας από την Ολομέλεια, υποστηρίζοντας ότι για τη λήψη απόφασης σύστασης της επιτροπής θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ του θέματος της προτάσεως που αφορά την αποστολή λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων, καθώς εδώ συντρέχουν οι λόγοι που ορίζονται στο άρθρο 68 του Συντάγματος που αναφέρει «προκειμένου να συσταθούν Εξεταστική Επιτροπή για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών», καθώς το άρθρο 144 παρ. 6 του ΚτΒ όπου επίσης ορίζει πως «η απόφαση της Ολομέλειας της Boυλής για την κατά το άρθρo 68 παρ. 2 εδ. β’ τoυ Συντάγματoς σύσταση Εξεταστικής Επιτρoπής για ζητήματα πoυ ανάγoνται στην εξωτερική πoλιτική και την εθνική άμυνα αυτή λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών».

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, έθεσε το παρεμπίπτον ζήτημα που έθεσε η ΝΔ, ανοίγοντας τη σχετική συζήτηση.

Ο κ. Βορίδης, αναπτύσσοντας τη βασιμότητα της ένστασης, υποστήριξε πως είναι «σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΥΠ εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της που είναι η εθνική άμυνα και η εξωτερική πολιτική. Βεβαίως, η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου αλλά θα τη λάβει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα και είναι η πλειοψηφία των βουλευτών».

Ο εισηγητής της ΝΔ τόνισε ότι η Βουλή σαφώς και μπορεί να ελέγχει την ΕΥΠ αλλά αυτή μπορεί να γίνει σύμφωνα με την διάταξη του Συντάγματος και του ΚτΒ που ορίζει ότι αυτό απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του όλου του αριθμού των βουλευτών. Επισήμανε ότι, σύμφωνα με τον νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, η αποστολή της ορίζεται ότι είναι η συλλογή, η επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών που αφορούν την προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γένει εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της χώρας. Την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλή του δημοκρατικού πολιτεύματος , θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου τις εδαφικής ακεραιότητας και εδαφικής ασφάλειας της χώρας. Και στο άρθρο 4 που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της ΕΥΠ αναφέρεται ότι συλλέγει και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία, προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποβάλει προτάσεις για την πρόληψη ή αποτροπή της απειλής ασφάλειας, του δημοκρατικού πολιτεύματος καθώς και των εθνικών συμφερόντων της χώρας.

Ο κ. Βορίδης επισήμανε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στον τίτλο της θέτει «την εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και αναρωτήθηκε: «η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι;. Η προστασία των εθνικών στρατηγικών συμφερόντων και δει των στρατιωτικών έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι;». Και πρόσθεσε πως μπορεί να ελεγχθεί εάν έγιναν παράνομες υποκλοπές «με το να ζητήσουμε να μας φέρουν τους φακέλους που έχουν για τις τυχόν επισυνδέσεις. Με το να μας φέρουν όλες τις συμβάσεις να τις ελέγξουμε για να διακριβώσουμε εάν έχουν γίνει παράνομες επισυνδέσεις. Και ερωτώ αυτοί οι έλεγχοι δεν εμπίπτουν στην έννοια της εθνικής άμυνας όπου απαιτείται η πρόσθετη πλειοψηφία ώστε να μην μπορεί η εκάστοτε μειοψηφία να αποφασίζει κατά πως θέλει; Άρα το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας».

Ανδρουλάκης: Είστε πατριώτες της φακής – Δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο του παραλόγου

«Σήμερα είχαμε μια κυνική ομολογία από τον κ. Βορίδη που είπε κάτι πάρα πολύ απλό: «Ναι, έχετε δίκιο, δεν άλλαξαν ούτε οι νόμοι, ούτε το Σύνταγμα, ούτε ο κανονισμός της Βουλής, άλλαξε η βούλησή μας. Δεν θέλουμε τώρα να γίνει εξεταστική επιτροπή και γι’ αυτό παίρνουμε τα goalpost από εκεί που τα είχε τοποθετήσει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα το 2022 και τα πάμε κάπου αλλού». Που; Στα μέτρα σας», είπε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεν θέλουν να γίνει η εξεταστική επιτροπή. Τα επιχειρήματά τους αποδεικνύουν τον φόβο και την ανασφάλεια, μπροστά σε μια υπόθεση που δεν αγγίζει μόνο τον οποιοδήποτε βουλευτή, αγγίζει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου.

Μας ρωτάνε, αν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. «Όχι, δεν υπάρχουν». Μα είστε σοβαροί; Την απόφαση του δικαστηρίου τη διαβάσατε; Τις καταδίκες τις διαβάσατε; Ακούσατε ότι κάποιος κύριος με το όνομα Τρίμπαλης, -ένας αχυράνθρωπος του Λαβράνου – είπε στο δικαστήριο ότι του ζητήσαν να πάει στην εξεταστική επιτροπή και πριν πάει, του έδωσαν ένα φακελάκι με ερωτήσεις, του έκαναν και μάθημα. Και κατά διαβολική σύμπτωση πήγε στην εξεταστική επιτροπή και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, -εσείς λοιπόν, γιατί αυτό είναι το επίπεδό σας τελικά-, του κάνατε τις ερωτήσεις που του είχε δώσει το παρακράτος στο φακελάκι.

Και μας ρωτάτε γιατί ζητάμε ξανά εξεταστική επιτροπή; Γιατί εσείς με τη συμπεριφορά σας υπονομεύσατε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Εσείς καταστήσατε κίβδηλη την εξεταστική επιτροπή. Φανταστείτε να ήταν άλλο κόμμα στην Κυβέρνηση και να υπήρχαν τέτοιες καταγγελίες, τι θα έλεγε το στόμα του κ. Μητσοτάκη, του κ. Βορίδη και πολλών από εσάς. Θα είχατε έναν φιλελεύθερο οίστρο για την Ευρώπη, τις αξίες και τις αρχές κατά των σκοτεινών πρακτικών του παρακράτους. Αλλά τελικά αποδειχθήκατε ότι είστε τα ίδια και χειρότερα, με αυτούς που καταγγείλατε πριν από μερικά χρόνια.

Σήμερα, λοιπόν, είπατε και ένα άλλο επιχείρημα. Είπατε ότι πάμε στο 151 γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Δεν υπήρχε λοιπόν θέμα εθνικής ασφάλειας το 2022, το θυμηθήκατε τώρα. Αφού λοιπόν, κ. Βορίδη, υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και είναι τόσο σοβαρό που αφορά την άμυνα της χώρας, που αφορά τα δικαιώματα του ελληνικού λαού, που αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, εσείς ως θύμα του Predator γιατί δεν πάτε στη δικαιοσύνη εδώ και τέσσερα χρόνια; Άρα, επικαλείστε την εθνική ασφάλεια για να μη γίνει η εξεταστική επιτροπή αλλά δεν υπάρχει εθνική ασφάλεια όταν έπρεπε ο κ. Βορίδης να πάει στη δικαιοσύνη. Επίκληση της εθνικής ασφάλειας τώρα για να μην γίνει εξεταστική επιτροπή αλλά όταν κράτησε την υπόθεση στο αρχείο ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλλας, δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας. Ήταν θέμα ιδιωτών!

Κάθομαι και σκέφτομαι, τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας; Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λέει καλημέρα ούτε ο πρώην πρόεδρος σας, ούτε ο προηγούμενος Πρωθυπουργός σας. Λογικό είναι, όταν έχεις θητεύσει σε ένα κόμμα και προεδρεύεις και έχεις αγωνιστεί -εγώ τους έχω ασκήσει δριμεία κριτική- και βλέπεις την κατάντια αυτού του κόμματος στον βωμό του να υπερασπιστεί το σκοτεινό σύστημα του Μαξίμου, να λέει ότι του κατέβει, ενάντια στον ορθό λόγο, στο κοινοβούλιο και στο ίδιο το Σύνταγμα. Λογικό.

Δεν μπορώ να διανοηθώ, -πολλές φορές το σκέφτομαι-, αν θα μπορούσαν όλα αυτά να έχουν συμβεί σε εμάς, σε αυτή την παράταξη. Ποτέ. Γιατί υπάρχουν αρχές, αξίες και συνέπεια. Δεν θα είχαμε δεχθεί εμείς, κ. Βορίδη, να λέμε ποιος είναι ο «αναντικατάστατος» Πρωθυπουργός, για ένα πρόσωπο, που από την ανασφάλειά του παρακολουθούσε το μισό υπουργικό του συμβούλιο, ακόμη και συγγενικά σας πρόσωπα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και είναι διαφορά αρχών, αξιών και σεβασμού της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το παίζετε κόμμα πατριωτικό, αλλά δεν ενοχλείστε για το που είναι τα αρχεία της υποκλοπής των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων. Πόσο πατριώτης είναι κάποιος που κάποτε για να δείξει ότι είναι υπερ-πατριωτης κρατούσε και τσεκούρι, που δεν τον ενδιαφέρει που είναι το προϊόν της υποκλοπής των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και μας κουνάει το δάχτυλο; Δεν σας ενδιαφέρει που είναι αυτό το προϊόν; Άρα τι λέτε στην Τουρκία, τι λέτε σε άλλες χώρες που επιβουλεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ότι η χώρα είναι «μπάτε σκύλοι αλέστε»; Ο καθένας μπορεί να έρχεται εδώ και να παρακολουθεί όποιον θέλει; Αυτό λέτε λοιπόν; Πόσο πατριώτες είστε; Μπροστά στην εξουσία, όχι πατριώτες, δεν είστε τίποτα. Πατριώτες της φακής, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης.

Δεν κάνατε ζημιά στην ΕΥΠ; Μεγάλη ζημιά. Για αυτό άλλωστε ο κ. Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να κάνει μια νέα ΕΥΠ. Γιατί την προηγούμενη ΕΥΠ, που αλλάξατε τον νόμο για να βάλετε έναν σεκιουριτά διοικητή της -αυτή ήταν η αριστεία σας- την φέρατε στα μέτρα σας, την ευτελίσατε. Γι’ αυτό ο κ. Δεμίρης είπε ότι έπρεπε να κάνει μια νέα ΕΥΠ.

Εδώ υπάρχει ένα σαφές περιβάλλον που απειλεί τη δημοκρατία. Τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όταν ελέγχεις τα media, όταν έχεις στο διαδίκτυο έναν στρατό αποδόμησης των πολιτικών σου αντιπάλων, όταν στήνεις πολιτικές εξοντώσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος και να απολογηθείς. Και ζητώ πραγματικά να μου απολογηθείτε ξανά. Έχετε να μου πείτε μια συγγνώμη; Έχετε να μου πείτε μια συγγνώμη, όσοι από εσάς τέσσερα χρόνια λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ για να με ενημερώσει επειδή φοβάμαι; Αλλά πήγα εδώ στη Βουλή των Ελλήνων, μπροστά στους συναδέλφους και αποκαλύφθηκε ότι η ΕΥΠ δεν είχε τίποτα να μου πει. Εσείς λοιπόν που τέσσερα χρόνια αναπαράγετε τα non -papers του Κυριάκου Μητσοτάκη, που με βάζετε στην κρεατομηχανή της πολιτικής ζωής του τόπου, έχετε να μου πείτε μια συγγνώμη; Και αντί να μου πείτε συγγνώμη να με απειλείτε κιόλας; Εσείς τι θα κάνατε στη θέση μου αν η Κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου σας έκανε αυτό που μου κάνατε εσείς; Δεν θα λέγατε δημοσίως όταν επί τέσσερα χρόνια λέτε ότι φοβάμαι. Πήγα, λοιπόν, όχι στο σκοτάδι, στο φως και του είπα: «Κύριε Δεμίρη, πείτε μου εδώ μπροστά στους συναδέλφους, τι είχατε να μου πείτε και κρυβόμουν». Και μου είπε «τίποτα». Δεν θα το λέγατε δημοσίως; Το βράδυ που θα πάτε στο σπίτι σας με τα παιδιά και τις οικογένειές σας, να δείτε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη και να αναρωτηθείτε, στη θέση μου θα το κάνατε ναι ή όχι;

Δεν περιμένω από εσάς -ειδικά από εσάς. Έχω άποψη για την ελληνική ακροδεξιά. Εσείς είστε χρήσιμοι υπάλληλοι της εκάστοτε εξουσίας. Είστε ικανοί και εσείς και ο κ. Γεωργιάδης για τη βουλευτική και υπουργική καρέκλα να τα θυσιάσετε όλα. Εδώ αποκαλούσατε «απατεώνες και κλέφτες» τους ανθρώπους που κάθονται δίπλα σας. Εσείς και ο κ. Γεωργιάδης. Τους λέγατε «κόμμα κλεφτών», «κόμμα απατεώνων». Και τον άνθρωπο που σας στέλνει σήμερα να βγάλετε τη βρώμικη δουλειά, τον αποκαλούσε ο κ. Γεωργιάδης «έναν βαθύπλουτο γόνο», «ανεπάγγελτο», αφήνοντας υπονοούμενα ακόμη και για βαθιά ζητήματα αξιοπιστίας και διαφθοράς. Όταν, λοιπόν, τα έχεις πει όλα αυτά για ένα κόμμα και για έναν Πρωθυπουργό και μετά τον υπηρετείς τόσο πιστά, όλοι καταλαβαίνουν, κ. Βορίδη, τι εκπροσωπείτε.

Εμείς επειδή εκπροσωπούμε κάτι άλλο, πολύ διαφορετικό, θα δώσουμε έναν αγώνα. Και αυτός ο αγώνας δεν είναι ένας αγώνας εμμονής, είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας, είναι ένας πατριωτικός αγώνας. Ένας αγώνας που θα οδηγήσει στη Δικαιοσύνη όποιον έχει εμπλακεί στο παρακράτος και ξέρετε γιατί; Γιατί εμείς είμαστε πατριώτες. Πατριώτες είναι αυτοί, που θέλουν να πάνε στη Δικαιοσύνη.

Αυτοί που τόλμησαν να παρακολουθούν τη μισή κυβέρνηση και τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτοί που σιωπούν, δεν είναι πατριώτες. Αυτοί που σιωπούν είναι ανθρωπάκια και αυτούς εκπροσωπείτε.

Ο κ. Πρωθυπουργός δεν θέλει να γίνει αυτή η Εξεταστική. Γιατί; Γιατί πρέπει να έρθει να μας απαντήσεις και ο ίδιος πια. Ο ίδιος.

Πότε έμαθε για το predator;

Πότε έμαθε για την πιθανή στοχοποίηση πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών αξιωματούχων και στελεχών της ίδιας της ΕΥΠ;

Ποιες συγκεκριμένες εντολές έδωσε αφού έμαθε την υπόθεση;

Ζήτησε συγκρότηση ομάδας διερεύνησης;

Ζήτησε τεχνικές εκθέσεις;

Δόθηκε εντολή συνεργασίας στην ΑΔΑΕ και την ΕΛΑΣ, την Εισαγγελία ή ξένες υπηρεσίες πληροφοριών για να δούμε τι συνέβη στη χώρα μας;

Αν αυτά δεν έγιναν, ποιος αποφάσισε ότι μια υπόθεση τέτοιου μεγέθους δεν απαιτούσε την άμεση κινητοποίηση της ΕΥΠ;

Και τελικά η μη διερεύνηση ήταν υπηρεσιακή αδράνεια ή πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας:

Από τη στιγμή που αποδεδειγμένα οι στόχοι ήταν πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, στρατιωτικοί και στελέχη της ΕΥΠ, ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου για το ποιες διαβαθμισμένες πληροφορίες ενδέχεται να είχαν εκτεθεί σε ξένα κράτη;

Υπήρξε σχέδιο περιορισμού της ζημίας;

Τροποποιήθηκαν πρωτόκολλα ασφαλείας σε υπουργεία, ΕΥΠ, Ένοπλες Δυνάμεις ή σε άλλους κρατικούς φορείς;

Αν όχι, πώς διασφαλίσατε την εθνική ασφάλεια;

Για υπουργούς και ανώτατους αξιωματούχους, που ήταν στόχοι:

Ενημερώσατε πρόσωπα όπως ο κ. Φλώρος, ο κ. Αλεξόπουλος, ο κ. Δένδιας, ο κ. Γεραπετρίτης και άλλοι ότι είχαν στοχοποιηθεί;

Ζητήσατε να μάθετε αν είχαν πατήσει συνδέσμους παγίδευσης;

Ελέγχθηκαν οι συσκευές τους;

Ενημερωθήκατε αν υπήρξαν πραγματικές παραβιάσεις και αν διέρρευσαν πληροφορίες; Αν δεν ελέγχθηκαν, πώς μπορεί να αποκλειστεί διαρροή κρίσιμων κρατικών δεδομένων;

Για το εύρος των πληροφοριών που ενδεχομένως αποσπάστηκαν:

Ενηµερώθηκε το ΚΥƩΕΑ;

Υπήρξε καταγεγραµµένη αποτίµηση ζηµίας;

Αν δεν υπάρχει τέτοια αξιολόγηση, πώς µπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εθνική απειλή, κ. Βορίδη;

Μήπως η απουσία αξιολόγησης αποδεικνύει όχι την απουσία ζημίας αλλά την απουσία διάθεσης διερεύνησης;

Αυτά, λοιπόν, για εμένα δεν μια απλή υπόθεση του Ανδρουλάκη. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας, κ. Βορίδη. Όλες αυτές οι ερωτήσεις αποδεικνύουν ότι δεν έχετε αίσθηση τι σημαίνει εθνική ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η σημερινή συνεδρίαση έπρεπε να οδηγεί σε μια απόφαση. Αλλά ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής, γιατί απλά φοβάται. Φοβάται για τον ίδιο και για το σύστημά του. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά, την ώρα που θα φύγουν από την εξουσία και αυτή η υπόθεση διερευνηθεί σε βάθος, θα αποτελέσει πολιτικό παρελθόν όχι μόνο ως Πρωθυπουργός αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο.

Και αυτό πρέπει να συμβεί, ως μάθημα σε όλους τους επόμενους. Ότι όποιος παίζει με αυτά τα θέματα, θα έχει κόστος, είτε είναι Πρωθυπουργός είτε είναι υπουργός είτε είναι βουλευτής.

Η χώρα θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου δεν θα υπάρχει ατιμωρησία και α λα καρτ δικαιοσύνη για την εγχώρια οικονομική και πολιτική ελίτ. Αυτό θέλει ο λαός μας. Αυτό ζητά και για αυτό αγωνιά ο ελληνικός λαός.

Βάλτε τώρα τους αναλυτές, τα «νεροπίστολα» της δημοσιογραφίας και τα χιλιάδες τρολ του διαδικτύου να πουν το νέο αφήγημα που μόλις πριν από λίγο είπατε. Ότι εγώ δεν μπορώ να γίνω Πρωθυπουργός γιατί λέω την αλήθεια. Ε, ας μείνει Πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης, που σας βάζει να υπονομεύετε τον κοινοβουλευτισμό. Αυτό να πείτε.

Είχα χρέος να πω στον ελληνικό λαό τι έγινε, για να ξέρει την αλήθεια. Και όχι να ενημερώνεται από τα τρολ, που όταν είναι ρωσικής προέλευσης σας ενοχλούν, όταν είναι ισραηλινής προέλευσης δεν έχετε κανένα πρόβλημα.

Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε έναν Πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι’ αυτό και δεν θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο του παραλόγου, που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κ. Βορίδη.

Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κ. Βορίδη και κ. Μητσοτάκη. Έναν κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Έναν κατήφορο χωρίς τέλος.

Γιατί για εμάς χωρίς τέλος είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών, ο αγώνας για τη δημοκρατία για τη θεσμική ομαλότητα και για το κράτος δικαίου.

Η δημοκρατική παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Και οι ένοχοι, όσο κι αν προσπαθήσετε, θα τιμωρηθούν. Η δημοκρατία θα νικήσει και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που μας θυμίζει τις χειρότερες εποχές της δεξιάς ηττηθεί, να είστε σίγουροι».

Σ. Φάμελλος: Ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα – Να πάρει θέση ο πρόεδρος της Βουλής

Για «ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την παρέμβασή του στην αρχή της συνεδρίασης της Ολομέλειας, όσον αφορά την εξεταστική για τις υποκλοπές.

Όπως κατήγγειλε, «με εντολή Μητσοτάκη», το «κατάλληλο δίδυμο Βορίδη-Φλωρίδη» παραβιάζει το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

«Η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει πάση θυσία να κρύψει την αλήθεια για το σκάνδαλο των υποκλοπών να τελειώνει αυτήν την εβδομάδα με όλα τα σκάνδαλα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας επίσης ότι «με σύμμαχο την ηγεσία του Αρείου Πάγου» στόχος της κυβέρνησης είναι να μπει το σκάνδαλο στο αρχείο «έχοντας ως αφήγημα ότι είναι υπόθεση ιδιωτών».

Ωστόσο, όπως επισήμανε, η απόφαση του πλημμελειοδικείου «αποκάλυψε πολλά» και ήταν υποχρέωση της αντιπολίτευσης να υποβάλει αίτημα εξεταστικής, όπως έκανε το 2022.

Ο Σ. Φάμελλος διερωτήθηκε τί έχει αλλάξει από το 2022 που εγκρίθηκε το αίτημα για εξεταστική και τώρα επιχειρεί η κυβέρνηση να το εμφανίσει ως «ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για να θέσει τον πήχη στους 151 βουλευτές, να μην ψηφίσει την εξεταστική και έτσι να μπαζώσει, να συγκαλύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο δημοκρατίας όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών».

«Αυτό που άλλαξε είναι ότι τρέμετε», κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «εκβιαζόμενο πρωθυπουργό» από έναν «απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ» που έχει καταθέσει ότι «το κακόβουλο λογισμικό το έδινε μόνο σε χώρες και υπηρεσίες».

Κλείνοντας την πρώτη του παρέμβαση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε του βουλευτές της συμπολίτευσης να ψηφίσουν κατά συνείδηση γιατί «δεν είναι σκάνδαλο που αφορά τα σύνορα, την εξωτερική πολιτική, αλλά αφορά την παραβίαση του δικαιώματος του απορρήτου των τηλεφωνικών συνομιλιών» αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής να πάρει θέση.

«Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του κ. Μητσοτάκη, όλοι το έχουν καταλάβει δεν είναι θέμα ιδιωτών, είναι θέμα Μαξίμου», κατέληξε.

Δ. Κουτσούμπας: Αγαπημένη απασχόληση της ΝΔ η συγκάλυψη

«Οι συγκαλύψεις σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών και της ΕΥΠ. «Ξυπνάτε το πρωί, όπως καλή ώρα σήμερα, και το πρώτο ερώτημα που σας απασχολεί είναι: “τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα;”. Χθες, ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου απορρίψατε το αίτημα σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής, για να διερευνηθούν ευθύνες των υπουργών σας, που αναφέρονται στη δικογραφία. Σήμερα παίρνει σειρά, για μια ακόμη φορά, το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών» είπε ο κ. Κουτσούμπας. Τοποθετούμενος μάλιστα επί της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να αποφασίσει η ολομέλεια επί της πρότασης για εξεταστική με 151 ψήφους, αντί με 120, είπε ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγκαινιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία».

Κατά την ομιλία του, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι η Βουλή συζητά σήμερα την ανάγκη σύστασης εξεταστικής επιτροπής, για μια ακόμα υπόθεση «που έχετε δώσει τα ρέστα σας για να μην διερευνηθεί, βαθύτερα, με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου σήριαλ συγκάλυψης, που εξοργίζει και εμάς και πρωτίστως όλο τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για εσάς, ό,τι και να πείτε δεν μπορεί πλέον να πειστεί κανένας, ότι οι υποκλοπές ήταν υπόθεση κάποιων ιδιωτών, που “τυχαίνει”, αυτοί οι ιδιώτες να είχαν σχέσεις με κράτη και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, που “τυχαίνει” το ένα τρίτο των στόχων τους να ταυτίστηκε με τους στόχους της ΕΥΠ, που “τυχαίνει” σε αυτά τα πρόσωπα να περιλαμβάνονται δημόσια πρόσωπα, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι κ.ά. Όλες οι συμπτώσεις εδώ μαζεύτηκαν.

Σταματήστε πια αυτό το παραμύθι. Η αλήθεια είναι ότι η ευρηματικότητά σας είναι αστείρευτη όταν πρόκειται να εμποδίσετε διαδικασίες που δεν σας βολεύουν. Τι προσπαθείτε να μας πείσετε τώρα; Ότι η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής απαιτεί 151 βουλευτές, ενώ το 2022 η ίδια απόφαση για το ίδιο θέμα απαιτούσε 120; Τι άλλαξε, αλήθεια, από το 2022; Προφανώς αυτό που άλλαξε είναι ότι έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσειστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι’ αυτό δεν θέλετε την εξεταστική επιτροπή. Αυτά τα σημαντικά αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία, ο διορισμένος από εσάς εισαγγελέας, ο ίδιος που έστελνε παραγγελίες για διώξεις των αγροτών, που αγωνίζονταν, δεν τα αξιολόγησε ως σημαντικά ώστε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπως ζητούσε η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Και εσείς του δώσατε πλήρη κάλυψη σε αυτό» επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας.

Όλα αυτά καταλήγουν μόνο στη συγκάλυψη και στα εμπόδια που βάζετε για τη διερεύνηση και αυτού του σκανδάλου τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και βεβαίωσε ότι «εμείς, όπως πάντα, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και σε αυτή την υπόθεση. Επιμένουμε να αποκαλυφθούν όλοι οι υπαίτιοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, να διερευνηθούν οι ευθύνες τους, να κάτσουν στο σκαμνί και να τιμωρηθούν. Να έρθουν στο φως οι πραγματικές αιτίες που το δόγμα “ουδείς εξαιρείται” των παρακολουθήσεων, είναι καθεστώς και στη χώρα μας».