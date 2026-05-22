Η Σαουδική Αραβία κατάφερε να αυξήσει θεαματικά τα έσοδά της από το πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές της επηρεάστηκαν από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές. Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Αρχής Στατιστικής της χώρας που επικαλείται το Bloomberg, τα έσοδα από εξαγωγές αργού πετρελαίου και παραγώγων έφτασαν τον Μάρτιο τα 24,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εκτόξευση αυτή ήρθε στον πρώτο πλήρη μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όταν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκάλεσε σοκ στις διεθνείς αγορές ενέργειας και οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Το Brent κατέγραψε άνοδο έως και 43% μέσα στον Μάρτιο, καθώς οι αγορές φοβήθηκαν σοβαρή διακοπή της παγκόσμιας προσφοράς.

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες στις μεταφορές που αντιμετώπισαν πολλές χώρες του Κόλπου λόγω του αποκλεισμού των Στενών, το Ριάντ κατάφερε να περιορίσει σημαντικά τις απώλειες χάρη στις εναλλακτικές ενεργειακές υποδομές που διαθέτει. Κομβικό ρόλο έπαιξε ο μεγάλος αγωγός που διασχίζει τη Σαουδική Αραβία από τα ανατολικά προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, επιτρέποντας τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων πετρελαίου χωρίς να απαιτείται διέλευση από το Ορμούζ.

Η δυνατότητα αυτή αποδείχθηκε στρατηγικό πλεονέκτημα. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, η Σαουδική Αραβία είχε ήδη αποκαταστήσει περίπου το 70% των προπολεμικών επιπέδων εξαγωγών της, εκμεταλλευόμενη παράλληλα τις εξαιρετικά υψηλές διεθνείς τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή δύναμη του OPEC όχι μόνο απέφυγε μια σοβαρή ενεργειακή κρίση, αλλά κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τα κρατικά της έσοδα.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη γεωπολιτική και οικονομική σημασία της ενεργειακής υποδομής της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και το πόσο ευάλωτη παραμένει η παγκόσμια οικονομία σε κρίσεις που επηρεάζουν στρατηγικά περάσματα όπως τα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου εντείνουν τις πιέσεις στον παγκόσμιο πληθωρισμό και αυξάνουν το κόστος ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε ολόκληρο τον κόσμο.