Η Wall Street κατέγραψε ισχυρή άνοδο την Τετάρτη, καθώς η πτώση στις τιμές του πετρελαίου και στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ενίσχυσε την αισιοδοξία των επενδυτών.

Το θετικό κλίμα τροφοδοτήθηκε από τις ελπίδες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδεύει προς επίλυση, ενώ το ενδιαφέρον στράφηκε και στα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia για το πρώτο τρίμηνο.

Ο δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,31% και έκλεισε στις 50.009,35 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,08%, φτάνοντας στις 7.432,97 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη 1,55%, κλείνοντας στις 26.270,359 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο West Texas υποχώρησαν κατά 6%, διαμορφούμενα γύρω στα 97 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το Brent μειώθηκε κατά 6% στα περίπου 104 δολάρια το βαρέλι, μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στα «τελικά στάδια» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν πτωτικά. Το 10ετές ομόλογο υποχώρησε πάνω από 8 μονάδες βάσης, ενώ το 30ετές μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης (1 μονάδα βάσης ισούται με 0,01%).

Ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τη Fed

Η αγορά ομολόγων έχει προκαλέσει ανησυχία στους επενδυτές τις τελευταίες ημέρες, καθώς η απόδοση του 30ετούς έφτασε σε υψηλό από το 2007 και το 10ετές πλησίασε πολυετή ρεκόρ. Αυξάνονται οι φόβοι ότι ο πληθωρισμός αναζωπυρώνεται λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου και ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, υπό την επικείμενη ηγεσία του Κέβιν Γουόρς, κινδυνεύει να καθυστερήσει στη μάχη κατά του φαινομένου.

Η αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να επιβαρύνει μια ήδη ευάλωτη οικονομία, η οποία βρίσκεται υπό πίεση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, οι περισσότεροι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούν νέες αυξήσεις επιτοκίων εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίσει να εντείνει τον πληθωρισμό.

Το βλέμμα στην Nvidia και στην αγορά AI

Οι επενδυτές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στην Nvidia, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η ανακοίνωση θεωρείται κρίσιμη για την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης και αναμένεται να δώσει σαφή εικόνα για τη ζήτηση μικροτσίπ. Οι μετοχές της εταιρείας κινήθηκαν 2% υψηλότερα πριν την ανακοίνωση.

«Η Nvidia είναι η πιο σημαντική μετοχή στον τομέα της AI, και δεδομένου ότι τόσα από τα κέρδη της χρηματαγοράς τα τελευταία χρόνια έχουν καθοδηγηθεί από τις εκπληκτικές δυνατότητες της AI, το αποτέλεσμα της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της Τετάρτης έχει μεγάλη σημασία για αυτή την αγορά», δήλωσε ο Τζέιμς Ντέμερτ, επικεφαλής επενδύσεων στην Main Street Research.

Η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 20% φέτος, ενώ, σύμφωνα με τον Ντέμερτ, παρά τον σκεπτικισμό γύρω από την κατασκευάστρια τσιπ και τη ραγδαία άνοδό της —πάνω από 1.400% τα τελευταία πέντε χρόνια— οι προσδοκίες είναι «κάπως μετριασμένες» πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

«Τα κρίσιμα σημεία στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Nvidia είναι τυχόν ενδείξεις συμπίεσης των περιθωρίων λόγω αυξανόμενων τιμών μνήμης, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία χειρίζεται τις πωλήσεις στην Κίνα», πρόσθεσε.