Ο τελικός του Europa League είχε ένα ξεκάθαρο φαβορί και αυτό αποδείχθηκε και μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Η Άστον Βίλα επικράτησε της Φράιμπουργκ με 3-0 και κατέκτησε τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο μετά το 1982 και το Κύπελλο Πρωταθλητριών σε έναν αγώνα στον οποίο είχε τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή εώς το τέλος.

Αυτό φυσικά σημαίνει πως ο Ολυμπιακός είναι επίσης «νικητής» της βραδιάς, καθώς με την κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα, οι ερυθρόλευκοι «γλυτώνουν» έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League.

Το συγκεκριμένο σενάριο θα επαληθευτεί βέβαια μόνο αν η Βίλα κατακτήσει την τέταρτη θέση με είτε ισοπαλία ή νίκη στην «αυλαία» της Premier League, κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad».

Μόνο αν οι «Χωριάτες» τερματίσουν τέταρτοι πάνω από την Λίβερπουλ ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, εκεί όπου θα μάθει αντίπαλο στις 20 Ιουλίου και οι δύο αγώνες θα γίνουν στις 4/5 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 11 του ίδιου μήνα.

Αλλιώς ξεκινάει κανονικά από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, στον οποίο μαθαίνει αντίπαλο στις 17 Ιουλίου και δίνει πρώτο αγώνα είτε στις 21 ή 22 Ιουλίου, και μία εβδομάδα αργότερα, στις 28/29 θα διεξαχθεί η ρεβάνς.

Ο Ουνάι Έμερι πλέον έχει κατακτήσει το Europa League πέντε φορές, αυξάνοντας και άλλο την διαφορά του ως ο προπονητής-πολυνίκης του θεσμού.

Το σκορ άνοιξε το σουτ-οβίδα του Τίλεμανς στο 41ο λεπτό, πριν ακολουθήσει το «αριστούργημα» του Μπουεντία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Το «κερασάκι» στην τούρτα ήρθε στο 57′ με προβολή από κοντά του Μόργκαν Ρότζερς.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο

Η Φράιμπουργκ απείλησε πρώτη, μόλις στα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, όταν ο Ματάνοβιτς πήρε την κεφαλιά, χωρίς όμως να βρει στόχο. Από εκεί και πέρα η Άστον Βίλα πήρε τον έλεγχο και δημιούργησε τις πιο επικίνδυνες στιγμές του πρώτου μέρους.

Στο 3ο λεπτό ο Ρότζερς δοκίμασε δυνατό διαγώνιο σουτ, όμως ο Ατουμπόλου αντέδρασε σωστά, ενώ λίγο αργότερα ο Γουότκινς βρέθηκε σε καλή θέση αλλά δεν τελείωσε σωστά τη φάση. Ο Ρότζερς συνέχισε να απειλεί και στο 10’, με προσπάθεια που πέρασε ελάχιστα έξω.

Η καλύτερη στιγμή της Φράιμπουργκ ήρθε στο 17’, όταν ο Χέφλερ επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με τη μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι.

Τελικά, η στατική φάση που προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί η γερμανική ομάδα, αποδείχθηκε το μεγάλο «όπλο» της Άστον Βίλα. Στο 41ο λεπτό, μετά από εξαιρετική κομπίνα σε κόρνερ, ο Ρότζερς βρήκε τον Τίλεμανς στο δεύτερο δοκάρι και ο Βέλγος με άψογο βολέ στην κίνηση έκανε το 0-1.

Η ομάδα του Έμερι εκμεταλλεύτηκε πλήρως το σοκ των Γερμανών και λίγο πριν από το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε και δεύτερο γκολ. Στις καθυστερήσεις, ο Μπουεντία πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή και με εντυπωσιακό αριστερό σουτ έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» για το 0-2.

Δεύτερο ημίχρονο

Η Άστον Βίλα μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για τρίτο γκολ με τον Γουότκινς, ο οποίος αστόχησε από κοντά.

Το τρίτο τέρμα δεν άργησε να έρθει. Στο 60ό λεπτό οι Άγγλοι αναπτύχθηκαν εξαιρετικά από τα αριστερά, ο Μπουεντία έκανε το γύρισμα και ο Ρότζερς πετάχτηκε στην περιοχή, γράφοντας το 0-3 με προβολή από κοντά.

Από εκεί και πέρα η ομάδα του Ουνάι Έμερι είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και συνέχισε να δημιουργεί φάσεις. Στο 76’ ο Μπουεντία έφτασε κοντά και σε τέταρτο γκολ, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Ατουμπόλου σε τετ α τετ.

Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να επιστρέψει ποτέ στο παιχνίδι, με την Άστον Βίλα να πανηγυρίζει έναν ιστορικό ευρωπαϊκό τίτλο.

Οι ενδεκάδες

Φράιμπουργκ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου, Κίμπλερ (Μακένγκο 73’), Γκίντερ, Λίνχαρτ (Ροσενφέλντερ 61’), Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ (Χέλερ 61’), Μανζάμπι, Μπέστε (Γκίντερ 86’), Γκρίφο (Σχέρχαρντ 73’), Ματάνοβιτς.

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Λίντελοφ (Ονάνα 66’), Τόρες (Μινγκς 88’), Ντιν (Μάατσεν 81’), Τίλεμανς (Ντούγκλας Λουίζ 88’), Ρότζερς, ΜακΓκιν, Μπουεντία (Σάντσο 81’), Γουότκινς.