Νέο κύμα διεθνών αντιδράσεων προκαλεί η υπόθεση των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, μετά το βίντεο που δημοσιοποίησε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζεται να χλευάζει κρατούμενους ακτιβιστές που βρίσκονταν γονατισμένοι με δεμένα τα χέρια πισθάγκωνα.

Σφοδρή κριτική άσκησαν τόσο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας όσο και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη και ταπεινωτική συμπεριφορά.

Η Κάγια Κάλας καταδίκασε ανοιχτά τη στάση του Ισραηλινού υπουργού, υπογραμμίζοντας ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud — ανάμεσά τους και πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ — ήταν «ταπεινωτική και εσφαλμένη».

«Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας προς την ισραηλινή κυβέρνηση.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το βίντεο με τη συμπεριφορά του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απέναντι στους ακτιβιστές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι «δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία Ισπανών πολιτών μεταξύ των συλληφθέντων.

Παράλληλα, ο Πέδρο Σάντσεθ υπενθύμισε ότι η Μαδρίτη είχε ήδη απαγορεύσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο την είσοδο του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ στην Ισπανία, προαναγγέλλοντας μάλιστα πρωτοβουλία προς τις Βρυξέλλες ώστε το μέτρο να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε νέο διπλωματικό πονοκέφαλο για το Ισραήλ, καθώς η στάση του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ενόχληση τόσο εντός της Ευρώπης όσο και στο εσωτερικό της ίδιας της ισραηλινής κυβέρνησης.

Οι αντιδράσεις από Βρυξέλλες και Μαδρίτη έρχονται να προστεθούν στις αυξανόμενες πιέσεις προς το Τελ Αβίβ για τη διαχείριση της υπόθεσης του στολίσκου, αλλά και για τη συνολικότερη εικόνα που εκπέμπει διεθνώς η κυβέρνηση Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.