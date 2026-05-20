Η Ουάσιγκτον κλιμακώνει την πίεση προς την Κούβα, με επίκεντρο τον Ραούλ Κάστρο, ο οποίος κατηγορείται για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τις εντάσεις και συνοδεύεται από ευθείες απειλές για επέμβαση.

Ο 94χρονος Ραούλ Κάστρο βρίσκεται αντιμέτωπος με δίωξη από τις αμερικανικές αρχές, στο πλαίσιο των προσπαθειών των ΗΠΑ να αλλάξουν το πολιτικό καθεστώς στην Κούβα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, υπάρχει σαφής αναφορά σε πιθανή στρατιωτική δράση, «τύπου Βενεζουέλας».

NEWS: Former Cuban President Raúl Castro has been indicted in the United States, per Reuters. The move marks a dramatic escalation in Donald Trump’s pressure campaign against Cuba’s government and comes as Trump has openly pushed for regime change on the island. The 94-year-old… pic.twitter.com/JFKv9CK416 — MeidasTouch (@MeidasTouch) May 20, 2026

Οι κατηγορίες σχετίζονται με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue, με έδρα τη Φλόριντα, το 1996, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Ο Ραούλ Κάστρο, γιος του ηγέτη της κουβανικής επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί δραματική ένταση στην εκστρατεία πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κούβας, μετά το εμπάργκο και τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων στη χώρα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δεν προχώρησε σε σχολιασμό.

Πριν από την ανακοίνωση της δίωξης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Η Αμερική δεν θα ανεχθεί ένα αδίστακτο κράτος που φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές, μυστικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις μόλις ενενήντα μίλια από την αμερικανική πατρίδα».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ τόνισε ότι το νησί δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα.

Το μήνυμα του Λευκού Οίκου για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κούβας

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το προεδρικό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κούβας. Ο πρόεδρος κάνει λόγο για τη «γέννηση της Κουβανικής Δημοκρατίας» και εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Αβάνας.

«Σήμερα τιμούμε τη γέννηση ενός έθνους που κάποτε ήταν ελεύθερο», αναφέρει ο Τραμπ, συγκρίνοντας τον αγώνα ανεξαρτησίας της Κούβας με την Αμερικανική Επανάσταση. Υποστηρίζει ότι ο κουβανικός λαός διατηρεί ζωντανή «μια ακλόνητη επιθυμία για ελευθερία».

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το σημερινό καθεστώς της Αβάνας «άμεση προδοσία» των ιδρυτικών ιδανικών της Δημοκρατίας της Κούβας και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κατέστρεψε τις πολιτικές ελευθερίες, καταπίεσε τη διαφωνία και οδήγησε τη χώρα σε οικονομική κρίση.

«Ενώ ο λαός υποφέρει, η κλεπτοκρατική ελίτ του καθεστώτος έχει συσσωρεύσει τους εναπομείναντες πόρους του νησιού για δικό της όφελος και πολυτελή τρόπο ζωής», σημειώνει ο Τραμπ, κατηγορώντας παράλληλα τη στρατιωτική ηγεσία της Κούβας ότι εξάγει βίαια «κομμουνισμό και δεσποτισμό» και διατηρεί δεσμούς με εχθρικές προς τις ΗΠΑ δυνάμεις.

Το μήνυμα προς την Αβάνα και η σκιά του Ψυχρού Πολέμου

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Νικολάς Μαδούρο, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι η σύλληψή του έστειλε «ένα σαφές μήνυμα» στους συμμάχους του στην Αβάνα. «Αυτό είναι το ημισφαίριό μας και όσοι το αποσταθεροποιούν και απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν συνέπειες», προσθέτει.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να εντείνει τις κυρώσεις κατά του κουβανικού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και όσων στηρίζουν το καθεστώς. «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι ο λαός στην Κούβα να ανακτήσει την ελευθερία που οι πρόγονοί του πολέμησαν τόσο γενναία για να εγκαθιδρύσουν», καταλήγει το μήνυμα.

Το κατηγορητήριο εις βάρος του Ραούλ Κάστρο σηματοδοτεί νέο χαμηλό στις σχέσεις των δύο χωρών, που παραμένουν σε αντιπαράθεση από τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου. Μετά την επανάσταση του 1959, ο Φιντέλ Κάστρο συμμάχησε με τη Σοβιετική Ένωση και εθνικοποίησε αμερικανικές επιχειρήσεις, οδηγώντας τις ΗΠΑ στην επιβολή οικονομικού εμπάργκο.

Παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες προσέγγισης, όπως επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ έχει επαναφέρει μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στην Αβάνα, εντείνοντας την ιστορική ψυχρότητα μεταξύ των δύο χωρών.