Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να δώσει το «παρών» στο Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στην Αθήνα, στο Telekom Center.

Ο σταρ του ΝΒΑ και ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς θα βρεθεί στην ελληνική πρωτεύουσα για να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη μπασκετική γιορτή, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη διοργάνωση.

Στο ΟΑΚΑ, ο Greek Freak θα παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια για να βρεθούν στην κορυφή της του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πηγή: Eurohoops

