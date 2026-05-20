Η συγκλονιστική υπόθεση απόπειρας δολοφονίας στη Σύμη, με φερόμενη δράστιδα μια 13χρονη και ηθικό αυτουργό τον 15χρονο φίλο της, εισέρχεται σε νέα, κρίσιμη φάση των ερευνών. Η υπόθεση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η ανήλικη γνώρισε τον 15χρονο ημεδαπό και ξεκίνησε μαζί του μια σχέση, που σύμφωνα με μαρτυρίες, άλλαξε δραματικά τη συμπεριφορά της.

Οι γονείς της, ανήσυχοι για την ξαφνική μεταστροφή, απευθύνθηκαν σε ψυχολόγο, ο οποίος διαπίστωσε ότι η 13χρονη τελούσε υπό την έντονη επιρροή του 15χρονου. Όταν η μητέρα έλεγξε τις συνομιλίες της κόρης της στα κοινωνικά δίκτυα, εντόπισε μηνύματα, που σύμφωνα με τις καταγγελίες, αποκάλυπταν προσπάθεια χειραγώγησης και πίεσης. Ο 15χρονος φέρεται να την παρότρυνε να βλάψει τη μητέρα της, λέγοντάς της: «Σήμερα το βράδυ πρέπει να τελειώνεις με τη μητέρα σου, γιατί δεν μπορώ άλλο. Θέλω να μείνουμε μαζί». Όταν εκείνη αρνήθηκε, η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν: «Δεν έχεις επιλογή. Αν δεν το κάνεις, θα έχουμε πρόβλημα».

Η 13χρονη φέρεται να αποπειράθηκε να δηλητηριάσει τη μητέρα της, βάζοντας ποντικοφάρμακο σε γλυκό και τσάι. Η μητέρα δεν κατανάλωσε τίποτα και αργότερα εντόπισε στο δωμάτιο της κόρης της ένα άγνωστο μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με την ομολογία της ανήλικης, προερχόταν από το σπίτι του 15χρονου. Οι δύο ανήλικοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στο Αστυνομικό Τμήμα Σύμης για τέσσερις κατηγορίες: απόπειρα ανθρωποκτονίας ή ενδοοικογενειακής βαριάς σωματικής βλάβης, ηθική αυτουργία, παράνομη οπλοκατοχή και διάθεση ναρκωτικών ουσιών χωρίς κέρδος. Η τελευταία κατηγορία συνδέεται με τους ισχυρισμούς του πατέρα της 13χρονης ότι ο 15χρονος της χορηγούσε χάπια.

Η αίτηση της 13χρονης για αφαίρεση κατάθεσης

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική της Ρόδου», η 13χρονη που κατέθεσε σήμερα (20/5/2026) ανωμοτί στο Αστυνομικό Τμήμα Σύμης, υπέβαλε αίτηση μέσω της συνηγόρου της, Μαρίνας Κρανίτη, ζητώντας να αφαιρεθεί από τη δικογραφία η κατάθεσή της ως μάρτυρας, η οποία δόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2025. Σύμφωνα με την αίτηση, η ανήλικη εξετάστηκε ως μάρτυρας, ενώ είχε ήδη καταγγελθεί από τη μητέρα της, αποκτώντας έτσι την ιδιότητα της υπόπτου.

Σύμφωνα με το αίτημά της, η 13χρονη δεν ενημερώθηκε τότε για τα δικαιώματά της, δεν είχε δικηγόρο ή κηδεμόνα παρόντα και η εξέταση δεν καταγράφηκε, όπως προβλέπεται για υποθέσεις τέτοιας βαρύτητας. Η κ. Κρανίτη επικαλείται το άρθρο 243 παρ. 3 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον νόμο 4689/2020, που προστατεύουν τα δικαιώματα ανηλίκων υπόπτων. Στην αίτηση υποστηρίζεται, ότι η παραμονή της κατάθεσης στη δικογραφία παραβιάζει το δικαίωμα της 13χρονης σε δίκαιη δίκη και την αρχή της μη αυτοενοχοποίησης.

Το υπόμνημα του 15χρονου: «Καμία πράξη, καμία ευθύνη»

Ο 15χρονος από την πλευρά του κατέθεσε μέσω του δικηγόρου του, Δημήτρη Γεωργακόπουλου, εκτενές υπόμνημα, ζητώντας την πλήρη αρχειοθέτηση της υπόθεσης. Υποστηρίζει, ότι δεν τελέστηκε κανένα αδίκημα, καθώς δεν υπήρξε «πράξη» κατά την ποινική έννοια, αφού δεν επήλθε καμία μεταβολή στον εξωτερικό κόσμο.

Στο υπόμνημα περιγράφεται το προσωπικό του ιστορικό: Υιοθετήθηκε σε μικρό νησί, διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ και νοητική υστέρηση, φοίτησε σε γενικά σχολεία και όπως αναφέρει, υπέστη εκφοβισμό από συμμαθητές και εκπαιδευτικούς. Η συμπεριφορά του, σύμφωνα με τις εκθέσεις, επηρεάστηκε από τις συνθήκες αυτές. Ο 15χρονος θέτει ζήτημα ίσης μεταχείρισης, υποστηρίζοντας ότι για εκείνον συντάχθηκαν πλήρεις ψυχολογικές εκθέσεις, ενώ για τη 13χρονη όχι. Επισημαίνει επίσης ότι η ακούσια νοσηλεία που διατάχθηκε, αφορούσε μόνο τον ίδιο, διαρκώντας δέκα ημέρες λόγω έλλειψης παιδοψυχιάτρου στη Ρόδο.

Ο κ. Γεωργακόπουλος αμφισβητεί την αξιοπιστία των καταγγελιών των γονέων της 13χρονης, κάνοντας λόγο για προσωπική εμπάθεια και δημόσια σπίλωση. Τονίζει ότι ο εντολέας του διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο και δεν έχει συλληφθεί ποτέ, ενώ χαρακτηρίζει ανυπόστατους τους ισχυρισμούς περί «δεκάδων κλοπών».