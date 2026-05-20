Ο Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίζονται πλήρως ευθυγραμμισμένοι ως προς τη στάση τους για τον πόλεμο και το Ιράν, στέλνοντας μήνυμα στενής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους από αεροπορική βάση στο Μέριλαντ, υπογράμμισε ότι υπάρχει πλήρης συνεννόηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Τραμπ εξέφρασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τον Νετανιάχου, λέγοντας πως «θα κάνει ό,τι του ζητήσω» και τον περιέγραψε ως «έναν πολύ, πολύ καλό άνθρωπο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πιέσειςπου δέχεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός λόγω του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι ο Νετανιάχου βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση εξαιτίας της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας: «Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου και απλά δεν νομίζω ότι θα του φερθούν καλά».

Με χιούμορ, ο Τραμπ σχολίασε τη δημοτικότητά του στο Ισραήλ, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο 99% αποδοχής στο Ισραήλ. Θα μπορούσα να κατέβω για πρωθυπουργός, οπότε ίσως αφού τελειώσω αυτό που κάνω, να πάω στο Ισραήλ και να θέσω υποψηφιότητα για πρωθυπουργός».

Αναφορά στο Ιράν και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική πίεση και η δυσαρέσκεια αυξάνονται συνεχώς. «Υπάρχει πολύς θυμός τώρα στο Ιράν, γιατί ο κόσμος ζει πολύ δύσκολα. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή, κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί τόσο έντονα και θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι σχέσεις στην περιοχή παραμένουν τεταμένες, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον – Τεχεράνης,παρά τις απειλές του Τραμπ για επανέναρξη των επιθέσεων.