Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομικά κρατών στον κόσμο (G7) μετά τη διήμερη συνάντησή τους στο Παρίσι εξέδωσαν κοινή δήλωση, ζητώντας το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Επίσης προειδοποίησαν για σειρά από οικονομικούς κινδύνους, χωρίς μάλιστα να λείψουν μεταξύ τους και διαφωνίες για θέματα γεωπολιτικής και εμπορίου.

Οι υπουργοί Οικονομικών από τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και κεντρικοί τραπεζίτες, είχαν αυτό που χαρακτήρισαν ως παραγωγική και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το τρέχον παγκόσμιο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τοπίο.

Στην επίσημη δήλωσή τους μετά το πέρας των συνομιλιών αναγνωρίστηκε ότι η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα έχει αυξήσει τους κινδύνους για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τα κορυφαία οικονομικά επιτελεία της G7 προειδοποίησαν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και δεσμεύτηκαν να παρακολουθούν στενά τις επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη και τις συνθήκες των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Το G7 χτύπησε ειδικά καμπανάκι για «τις πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας, τροφίμων και λιπασμάτων, οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες χώρες», όπως αναφέρθηκε στο επίσημο ανακοινωθέν.

Οι διαφωνίες

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας από την πλευρά του παραδέχτηκε ότι και οι δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ των κορυφαίων παγκόσμιων οικονομιών ήταν «μερικές φορές δύσκολες», παρά το γεγονός ότι η ομάδα G7 συμφώνησε σε κοινή δήλωση για πολυμερή συνεργασία στην καταπολέμηση των αυξανόμενων οικονομικών κινδύνων.

«Είχαμε ειλικρινείς, μερικές φορές δύσκολες, άμεσες συζητήσεις για να βρούμε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες λύσεις σε σημαντικές παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα», δήλωσε ο Ρολάντ Λεκούρ έπειτα από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7, όπου συμμετείχε και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Δεν κατονομάστηκαν οι διαφωνίες ή οι πλευρές που τις είχαν. Στο παρελθόν οι ΗΠΑ είχαν διαφορές απόψεων με συμμάχους τους, ειδικά σε τομείς όπως το εμπόριο, η γεωπολιτική και οι δασμοί.

Το τελικό ανακοινωθέν των υπουργών της G7 επιβεβαίωσε «τη δέσμευση για πολυμερή συνεργασία στην αντιμετώπιση των κινδύνων για την παγκόσμια οικονομία». Στο πλαίσιο του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ, η δήλωση ανέφερε ότι υπάρχουν «πολλαπλές και σύνθετες παγκόσμιες προκλήσεις που απαιτούν συντονισμένες απαντήσεις».

«Η οικονομική αβεβαιότητα έχει αυξήσει τους κινδύνους για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ακόμη η δήλωση.

Οι ανισορροπίες

Οι υπουργοί της G7 κάλεσαν επίσης όλες τις χώρες να αποφεύγουν τους αυθαίρετους περιορισμούς στις εξαγωγές. Ειδικά αναφορικά με τις παγκόσμιες ανισορροπίες στο εμπόριο, οι υπουργοί Οικονομικών δήλωσαν ότι οι χώρες με μεγάλα και επίμονα εξωτερικά ελλείμματα θα πρέπει να αναλάβουν πολιτικές που περιλαμβάνουν την υποστήριξη των εγχώριων αποταμιεύσεων και τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Χαιρέτισαν τη συντονισμένη δράση για αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισορροπιών του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και σημείωσαν ότι οι μεγάλες και επίμονες τέτοιες ανισορροπίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τις εμπορικές εντάσεις.

Ολοι υπέγραψαν να ζητήσουν περαιτέρω ενίσχυση της συνεχιζόμενης εποπτείας των εξωτερικών ανισορροπιών στο πλαίσιο διμερούς και πολυμερούς εποπτείας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι υπουργοί κάλεσαν επίσης το ΔΝΤ και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης να ενισχύσουν την ανάλυσή τους για τις ανισορροπίες αυτές. Επίσης το G7 επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την Ουκρανία.

Μπέσεντ για Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προέτρεψε τα υπόλοιπα μέλη της G7 να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση της ιρανικής τρομοκρατίας «ξεριζώνοντας τη χρηματοδότηση που την υποστηρίζει». Ο Μπέσεντ παρουσίασε νέο σχέδιο για την επιβολή «επιθετικών και στοχευμένων» κυρώσεων.