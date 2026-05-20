Προχωρούν οι διαδικασίες για τη μετατροπή της «Πτολεμαΐδας V» της ΔΕΗ σε μονάδα φυσικού αερίου, καθώς υπεγράφη από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η απόφαση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Η «Πτολεμαΐδα V» αποτελεί τη μόνη λιγνιτική μονάδα που παραμένει πλέον ενεργή, μετά και την παύση της λειτουργίας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου την περασμένη εβδομάδα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε λειτουργία ως τα τέλη του έτους, οπότε και θα ξεκινήσει η μετατροπή της με στόχο την ολοκλήρωση έως το τέλος του 2027 σε μονάδα ανοικτού κύκλου με ισχύ 295 MW. Στη συνέχεια και εντός του 2029 θα εξελιχθεί σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου (CCGT) ισχύος 439 MW.

Με τη μετατροπή, η μονάδα θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και υψηλότερη αποδοτικότητα και θα ενισχύσει τον ρόλο της ΔΕΗ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε η περιοχή να εξελιχθεί, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, σε σύγχρονο ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο με έντονο πράσινο αποτύπωμα. Ηδη η παραγωγή των λιγνιτικών μονάδων στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης υποχώρησε το 2025 στις 2,70 TWh, και εμφανίστηκε μειωμένη κατά 16,44% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Η σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που υπεγράφη την περασμένη Δευτέρα, τροποποιεί το είδος της δραστηριότητας της εγκατάστασης καθώς ενσωματώνει και την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο.

Το Mega Data Center

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η νέα μονάδα θα καλύπτει κυρίως τις ανάγκες του Mega Data Center που σχεδιάζει να εγκαταστήσει η ΔΕΗ στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, ενισχύοντας παράλληλα την ευστάθεια του εθνικού ηλεκτρικού συστήματος. Για την υλοποίηση του έργου έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σε αυτό το νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η ΔΕΗ ενισχύει συνολικά την παρουσία σε πράσινες μορφές ενέργειας και αναπτύσσει ήδη στη Δυτική Μακεδονία ένα νέο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 3.000 MW εγκατεστημένης ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, νέες μονάδες συμβατικής και εναλλακτικής παραγωγής, καθώς και 860 MW έργων αποθήκευσης ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο θα λειτουργεί συμπληρωματικά.

Ο Γιώργος Στάσσης απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026 επανέλαβε ότι, βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού, όλες οι λιγνιτικές μονάδες της χώρας αναμένεται να ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους έως τα τέλη του έτους, οπότε θα κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα.