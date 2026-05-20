Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς απορροφήθηκε η αρχική προσφορά, ενώ σε θετικό έδαφος έχουν γυρίσει και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.229,74 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,84%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.193,92 μονάδες (-0,78%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 144,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+3,20%), της Elvalhalcor (+3,12%), της Πειραιώς (+2,36%), της Aegean Airlines (+2,27%), της Τιτάν (+1,69%) και της ΔΕΗ (+1,62%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-0,95%), της Σαράντης (-0,94%), της Optima Bank (-0,87%) και της Aktor (-0,77%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Εθνική διακινώντας 3.022.909 και 2.843,824 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 38,33 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 14,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές, 41 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Interlife (+4,76%) και ΕΧΑΕ (+4,46%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-16,94%) και Προοδευτική (-8,21%).