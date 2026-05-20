Η παραίτηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιου Καλπάκη, ο οποίος αποχωρεί από την Κουμουνδούρου περιγράφοντας μια «παραλυτική κατάσταση» που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται ακριβώς μία εβδομάδα πριν από τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο – με πολλούς παρατηρητές να εκτιμούν πως το κομματικό πουλόβερ έχει αρχίσει, αργά αλλά σταθερά, να ξηλώνεται.

Ο Καλπάκης αναφέρεται σε μια σειρά κομματικών αποφάσεων που λήφθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση, στη λογική της σύγκλισης των προοδευτικών δυνάμεων, σημείωσε ωστόσο πως δεν έγιναν κινήσεις προς την ίδια κατεύθυνση.

Περιγράφει ως βασικό λόγο της κατάστασης που επικρατεί την αβεβαιότητα και ως προς τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού: «Από τις αρχές του χρόνου και στη συνέχεια πριν από την ΚΕ του Μαρτίου είχα ζητήσει να έχουμε εικόνα για το σχέδιο του σ. Τσίπρα (…) Δεν εισακούστηκα (…) Ακόμη και σήμερα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλισης», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα τέλμα – «θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση, χωρίς να υποχωρήσεις από τις αποφάσεις σου αλλά με προωθητικές ενέργειες», τόνισε, ζητώντας συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ώστε να αποφασιστούν «είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον».

Ο ίδιος ο Καλπάκης τόνισε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και πως παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ – σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί την Τρίτη στην ιδρυτική εκδήλωση του Θησείου.

Φήμες για 20 βουλευτές που πάνε στον Τσίπρα

Η σύγκληση των οργάνων, ενόψει και των εξελίξεων της επόμενης εβδομάδας, μοιάζει πια επιτακτική, ειδικά εν μέσω της συνεχιζόμενης φημολογίας πως περίπου 20 βουλευτές του κόμματος σε αυτόν ή σε επόμενο χρόνο θα ανεξαρτητοποιηθούν σε πρώτη φάση ή θα παραιτηθούν από το αξίωμά τους για να μετάσχουν στην εκλογική προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με βάση τους όρους που εκείνος θέτει. «Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παραίτηση, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», ανέφερε, από τη δική του πλευρά, ο Σωκράτης Φάμελλος, λίγες ώρες νωρίτερα (ΕΡΤ). «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα», τόνισε.

Αμεση σύγκληση των οργάνων, πάντως, ζητεί και η ομάδα των στελεχών με πιο αυστηρή στάση απέναντι στις κινήσεις Τσίπρα, όπως ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, οι οποίοι δεν είναι εκ των ευπρόσδεκτων στο νέο κόμμα. Ο πρώτος μάλιστα, σε εκδήλωση στην Ανατολική Αττική με τον Νίκο Κοτζιά, σημείωσε πως είναι υπέρ των συνεργασιών του προοδευτικού χώρου, αλλά όχι της απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη Βουλή, όταν αναγγέλθηκε ως «ανεξάρτητος βουλευτής», το περιέγραψε ως αστείο –ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας συνεχίζει να λειτουργεί ως επιτελικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ (στόχος του είναι, δηλαδή, να εμφανιστεί και σε πιθανές συνεδριάσεις οργάνων στα οποία συμμετείχε ex officio), στέλνοντας μήνυμα πως παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ «και πριν και μετά την 26η Μαΐου».