Δήμαρχοι καταγγέλλουν την απόφαση της κυβέρνησης να καταθέσει τροποποίηση άρθρου σύμφωνα με το οποίο διαγράφεται και η τελευταία τυπική υποχρέωση των Περιφερειών να συνδράμουν τους δήμους στη συντήρηση των σχολείων.

Οι δήμαρχοι Ικαρίας (Φανούρης Καρούτσος), Καισαριανής (Ηλίας Σταμέλος), Πάτρας (Κώστας Πελετίδης, Πετρούπολης (Βαγγέλης Σίμος), Τυρνάβου (Αστέριος Τσικριτσής) και Χαϊδαρίου (Μιχάλης Σελέκος), τονίζουν στην καταγγελία τους ότι «ως δήμαρχοι που δίνουμε κάθε μέρα τη μεγάλη και άνιση μάχη για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, για να υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία με αξιοπρέπεια και ασφάλεια για μαθητές και εκπαιδευτικούς, παλεύοντας κόντρα σε μια ανάλγητη πολιτική που έχει άκρως υποστελεχωμένες τις Υπηρεσίες των δήμων μας και με κονδύλια που αντιστοιχούν στα 20-25 ευρώ ανά παιδί, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε στην αλλαγή της παρ.12 άρθρου 5 ν.1894/1990. Πιο συγκεκριμένα, καταγγέλλουμε στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ότι μέσα σε ένα άσχετο νομοσχέδιο η κυβέρνηση κατέθεσε τροποποίηση άρθρου σύμφωνα με το οποίο διαγράφεται και η τελευταία τυπική υποχρέωση των Περιφερειών να συνδράμουν τους δήμους στη συντήρηση των σχολείων (και αναλόγως και των παιδικών σταθμών) “εφόσον αυτοί (οι δήμοι) δηλώσουν ότι αδυνατούν”», αναφέρουν, προσθέτοντας πως τα αποτελέσματα είναι πλέον γνωστά: «Κλείνουν σχολεία, πέφτουν σοβάδες, ιδίως στις πιο λαϊκές περιοχές, υποβαθμίζεται ραγδαία η εκπαιδευτική διαδικασία με πρώτα των πρώτων στα θύματα τα διαδημοτικά σχολεία, τα σχολεία ειδικής αγωγής και τεχνικής εκπαίδευσης. Ποιος τελικά θα συντηρεί τα σχολεία;», καταλήγουν, ζητώντας την απόσυρση της σχετικής διάταξης.