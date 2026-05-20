Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» γονατισμένους δίπλα-δίπλα δεμένους πισθάγκωνα.

Τα 430 μέλη νέου στολίσκου με προορισμό τον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος αναχαιτίστηκε προχθές Δευτέρα ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβιρ κυματίζει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία.

Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους ακτιβιστές να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», προτού αστυνομικοί ρίξουν ακτιβιστές στο πάτωμα και τους σύρουν μακριά από τον υπουργό.

Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασντόντ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι.

Τι ανέφερε ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αποτρέπει προκλητικές νηοπομπές υποστηρικτών της Χαμάς από το να εισέλθουν στα χωρικά του ύδατα και να προσεγγίσουν τη Γάζα.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Ωστόσο, επισήμανε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές της νηοπομπής δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να απελάσουν τους προκλητικούς συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό.