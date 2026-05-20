Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) καλεί σε εξηγήσεις, μέσω διαδικασίας ακρόασης, τη Hellenic Train για παραβάσεις της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, που αφορούν την πυραντοχή των καθισμάτων των τρένων, μετά το πόρισμα που εξέδωσε. Στην έκθεση αναφέρεται πως η εταιρεία δεν κατάφερε να προσκομίσει αποδείξεις, όπως πιστοποιητικά προμηθευτών και κατασκευαστών υλικών, που να δείχνουν ότι υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, συμμορφώνονται με τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Η διαδικασία ακρόασης αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο (21/05), αν και δεν αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία στην απόφαση της ΡΑΣ, της 15ης συνεδρίασης της Ολομέλειας στις 3 Απριλίου 2026, η οποία δημοσιεύθηκε μόλις χθες στη Διαύγεια και έχει στην διάθεσή του το tanea.gr.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το τελευταίο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από περίπου τρία χρόνια στα Τέμπη, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων, και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, είχαν βρεθεί στο επίκεντρο τα καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity 62, τα οποία, σύμφωνα με το συμπέρασμα της έκθεσης, δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές πυραντοχής. Παράλληλα, οι συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, είχαν προχωρήσει σε σχετική εξώδικη διαμαρτυρία.

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΡΑΣ, η Hellenic Train καλείται να δώσει εξηγήσεις, καθώς διαπιστώθηκαν σχετικές παραβάσεις, με την πιο σημαντική να θεωρείται το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν πιστοποιητικά για τα υλικά των καθισμάτων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Δεν διασφαλίζεται, και δεν αποδεικνύεται ότι τα υλικά των καθισμάτων Ε/Α, τα οποία αντικαθίστανται στο πλαίσιο πραγματοποίησης εργασιών συντήρησης του ΥΣΦ HELLENIC TRAIN, ακολουθούν και συμμορφώνονται διαχρονικά με το τεχνικό φυλλάδιο UIC 564-2, το οποίο αποτελεί τον εν ισχύ εθνικό κανόνα, καταχωρισμένο στη βάση δεδομένων Reference Document Database (RDD) του ERA, για τη βασική παράμετρο “πυροπροστασία του τροχαίου υλικού και εκκένωση”». Στην συνέχεια επισημαίνεται πως δεν βρέθηκαν, παρότι ζητήθηκαν, αντικειμενικές αποδείξεις, π.χ. προμηθευτών και κατασκευαστών υλικών, τα οποία οφείλουν να συνοδεύουν τα υλικά επένδυσης των καθισμάτων Ε/Α, κατά την παράδοσή τους από τους υπεργολάβους.

Παράλληλα, στην σχετική απόφαση της ΡΑΣ, τονίζεται ακόμη ότι, σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων συντήρησης που ανατίθεται υπεργολαβικά από τον ΥΣΦ HT, «δεν ακολουθείται δομημένη προσέγγιση που εξασφαλίζει τη δέουσα διαχείριση των δραστηριοτήτων αυτών, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του φορέα. Ειδικότερα:

Οι συμβάσεις της Hellenic Train με τους υπεργολάβους συντήρησης, δεν αναφέρουν ρητά ότι τα υλικά των καθισμάτων θα έχουν επένδυση από φλογοεπιβραδυντικό υλικό σύμφωνα με UIC 564-2, όπως προβλέπεται σχετικά στις αρχικές συμβάσεις κατασκευής τους, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται μια σαφή και ισχυρή απαίτηση στους υπεργολάβους. Αντιθέτως, περιλαμβάνουν τον γενικόλογο όρο ότι “…το ύφασμα θα είναι της ίδιας ποιότητας και του ίδιου χρώματος με το αρχικό…”, ο οποίος ερμηνεύεται από τον ΥΣΦ για την επίτευξη της πυροπροστασίας, ότι τα υλικά για τις επισκευές καθισμάτων απαιτείτο να είναι συμμορφούμενα σύμφωνα προς το πρότυπο UIC 564-2, και να αποδεικνύεται η πιστοποίησή τους γι’ αυτό.

Επιπλέον, οι συμβάσεις 2021153/21-12-2021 και 2022249/30-12-2022 δεν περιλαμβάνουν αντίστοιχο όρο προσκόμισης πιστοποιητικών υλικών, σύμφωνα με τον οποίο “…Κατά την παράδοσή τους τα είδη, εφόσον ο προμηθευτής δεν είναι ο κατασκευαστής τους, θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά εγγύησης και γνησιότητας του κατασκευαστή τους”».

Την ίδια ώρα, από την ίδια την απόφαση της ΡΑΣ προκύπτει και μία σειρά διαδικασιών της εταιρείας, που θα έπρεπε να λειτουργούν ως μηχανισμοί ασφαλείας και εσωτερικής εποπτείας, αλλά στην πράξη απέτυχαν να εντοπίσουν κρίσιμα ζητήματα συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα, η Αρχή κατέγραψε προβλήματα: 1) Στη μεθοδολογία έκδοσης κανόνων ασφαλείας για τη συντήρηση τροχαίου υλικού, 2) στη διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών, 3) στη διαχείριση τεχνικών φακέλων συντήρησης, 4) καθώς και στη διαδικασία διερεύνησης περιστατικών ασφαλείας.

Συστάσεις σε υπουργείο Μεταφορών, ΟΣΕ και Hellenic Train

Επίσης, σε δεύτερη απόφαση της ΡΑΣ που δημοσιεύθηκε στη Διάυγεια, καταγράφεται η έλλειψη ενός οργανωμένου πλαισίου διαχείρισης θυμάτων και συγγενών, σε περίπτωση πολύνεκρου δυστυχήματος, ενώ επισημαίνονται αναλυτικά οι συστάσεις προς το υπουργείο Μεταφορών, τον ΟΣΕ και την Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, προς την Hellenic Train, τονίζεται η σύνταξη πληροφοριακού φυλλαδίου που θα ενημερώνει για τα δικαιώματα των θυμάτων και των οικογενειών τους, την ευθύνη των εταιρειών σε περίπτωση ατυχήματος, τις χρηματικές προκαταβολές, και τις προθεσμίες άσκησης αγωγών ευθύνης, ενώ εισηγείται την απαλοιφή του όρου εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης της ΣΕ και των προστηθέντων αυτής από δόλο ή βαριά αμέλια, στο συμβόλαιο αστικής ευθύνης που συνοδεύτει την άδεια ΣΕ στην Ελλάδα, ώστε να συμβαδίζει, ως προς τις εξαιρέσεις, με το ομιλικό ασφαλιστήριο συμβόλιο, για την ποφυγή ενδεχόμενων αμφισβητήσεων.

Σε ό,τι αφορά τον ΟΣΕ, η Αρχή αν και αναγνωρίζει ότι δεν είχε υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης, δεδομένου ότι διαχειρίζεται κρίσιμες υποδομές μεταφοράς, συστήνει την υποχρέωση σύναψης ασφαλιστήριου συμβολαίου κάλυψης αστικής ευθύνης ατυχημάτων.

Σχετικά με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ΡΑΣ εισηγείται την «θεσμοθέτηση μέτρων – νομοθέτηση με πρόβλεψη παροχής βοήθειας από τις εμπλεκόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τον διαχειριστή της υποδομής, σε περίπτωση σιδηροδρομικού ατυχήματος με θάνατο ή και τραυματισμό (όχι ad hoc όπως συνέβη με τα Τέμπη), όπως Σχέδιο βοήθειας προς τα θύματα και τις οικογένειές τους – Υποχρεώσεις των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομών, με αντικείμενο. Ενδεικτικά: