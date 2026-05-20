Η αφορμή της επίσκεψής μας στη Μονάδα Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιλίσια, ήταν η εκδήλωση που πραγματοποιείται αύριο το πρωί στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών για το νέο πλαίσιο υποστήριξης φοιτητών με αναπηρία και φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ηδη γνωρίζαμε ότι η συγκεκριμένη δομή, που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην χώρα μας από το 2006 (πριν ακόμα θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική λειτουργία τέτοιων μονάδων στα ελληνικά ΑΕΙ), αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Μετά τη συζήτηση μας με τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο και την πρόεδρο της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του ΕΚΠΑ, καθηγήτρια Νικολέττα Ιακωβίδου, συνειδητοποιήσαμε πως η συμπερίληψη όταν σχεδιάζεται και υλοποιείται με συνέπεια μπορεί να μετασχηματίσει ουσιαστικά το πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Φτάνοντας στο κτίριο της Μονάδας Προσβασιμότητας, το μάτι μας «έπιασε» ένα από τα τέσσερα (μόλις υπογράφηκε η απόφαση για την απόκτηση πέμπτου) αυτοκίνητα μεταφοράς φοιτητών με αναπηρία σταματημένο έξω από ένα από τα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης. Η Μονάδα στηρίζει κατ’ έτος περίπου 1.500 εγγεγραμμένους στην πλατφόρμα https://access.uoa.gr φοιτητές. «Μας ενδιαφέρουν κυρίως δύο τομείς: το πώς θα παρακολουθήσει ένας φοιτητής με αναπηρία τα μαθήματα (δεν εννοώ μόνο πώς θα μπει στην τάξη, αλλά και πώς θα γράψει εργασία, πώς θα διαβάσει κ.λπ.) αλλά και πώς θα δώσει εξετάσεις (προφορικές ή γραπτές)», λέει ο Γ. Κουρουπέτρογλου. «Και στον τομέα αυτόν η πληροφορική μπορεί και δίνει λύσεις».

Τα αποθετήρια και οι σύμβουλοι καθηγητές

Μας μιλάει για τα δύο αποθετήρια (ένα για σταθερούς υπολογιστές και ένα για κινητά με 800 δωρεάν εφαρμογές), για τον «ΕΡΜΟΦΙΛΟ» (τις ψηφιακές υπηρεσίες προσβάσιμων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για φοιτητές με αναπηρία), για τους προσβάσιμους σταθμούς εργασίας στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ. Να σημειώσουμε ότι σε κάθε τμήμα των σχολών του ΕΚΠΑ έχουν οριστεί ένας σύμβουλος καθηγητής προσβασιμότητας που αποτελεί τον σύνδεσμο ανάμεσα στους φοιτητές με αναπηρία και τους διδάσκοντές τους καθώς και ένα αρμόδιο στέλεχος της γραμματείας που εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους φοιτητές με αναπηρία, με εναλλακτικούς προσβάσιμους τρόπους.

Συζητήσαμε, τέλος, για τους περίπου 600 εθελοντές που φοιτούν στο ΕΚΠΑ και καταρτίζονται από τη Μονάδα, για να στηρίζουν φοιτητές τους με αναπηρία. «Για μένα αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της Μονάδας, το ότι δίνεις περιθώριο στα νέα παιδιά αντί να πάνε για έναν καφέ, να κάνουν αυτό το έργο. Μου δίνει ελπίδα το ότι υπάρχει στη νέα γενιά τέτοια ενσυναίσθηση διαρκούς προσφοράς», επισημαίνει η Ν. Ιακωβίδου.

Διάκριση στην αξιολόγηση Πανεπιστημίων QS

Στο μεταξύ τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης στη διεθνή λίστα αξιολόγησης Πανεπιστημίων QS (Quacquarelli Symonds) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, καταγράφουν ρεκόρ ανόδου για το ΕΚΠΑ κατατάσσοντάς το στα top 100 πανεπιστήμια παγκοσμίως σε 4 πεδία. Παράλληλα, φέτος το Πανεπιστήμιο Αθηνών πέτυχε πολύ υψηλές επιδόσεις σε 24 Επιστημονικά Πεδία (έναντι 14 το 2021 και 15 το 2023). Η συγκεκριμένη κατάταξη αξιολογεί τα Πανεπιστήμια σε πέντε βασικές θεματικές περιοχές σπουδών και έρευνας, όπως προσδιορίζονται από τη μεθοδολογία της QS αλλά και σε 55 επιμέρους επιστημονικά πεδία – ειδικότητες που αποτελούν υποσύνολα των πέντε βασικών. Για τη θεματική κατάταξη του 2026 τελικώς κατετάγησαν 1.908 Πανεπιστήμια από 166 χώρες.