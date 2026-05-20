Η Εξαγορά της «Κρητικός» από τη «Μασούτης» δρομολογεί σημαντικές αλλαγές στον χάρτη των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, καθώς η συμφωνία περνά πλέον στη φάση ολοκλήρωσης. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με ευρύτερες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στην αγορά.

Η ιστορία του «Μασούτης»

Ο Διαμαντής Μασούτης, γνωστός αλλά ταυτόχρονα διακριτικός επιχειρηματίας, ανήκει στους Έλληνες που απέφυγαν τα φώτα της δημοσιότητας, προτιμώντας να αφήσει το έργο του να μιλήσει από μόνο του. Η πορεία του θυμίζει παραμύθι – ένα success story που δύσκολα θα μπορούσε να προβλέψει κανείς.

Η «Μασούτης» προχωρά τώρα στην εξαγορά της αλυσίδας «Κρητικός», μια κίνηση που συνοδεύεται από ανησυχία για το μέλλον των εργαζομένων. Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκονται 53 καταστήματα σε περιοχές όπου ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα υπερβολικής συγκέντρωσης. Η εταιρεία έχει δεσμευθεί για την εκποίηση πέντε καταστημάτων της «Κρητικός» και ενός της ίδιας της «Μασούτης».

Η συμφωνία, αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζεται εμβληματική για τον κλάδο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά της τελευταίας δεκαετίας στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα, που αναβαθμίζει τη «Μασούτης» στην τρίτη θέση της αγοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η «Μασούτης» δημιουργεί έναν επιχειρηματικό κολοσσό με συνολικό τζίρο που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον χώρο του ελληνικού λιανεμπορίου.