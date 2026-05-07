Σε μια περίοδο που το κόστος διαβίωσης παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, η μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για τον Απρίλιο του 2026 αποτυπώνει μια μεικτή εικόνα στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων. Ενώ ο γενικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ συγκρατείται στο +2,23% τον Απρίλιο του 2026, οι εσωτερικές αυξομειώσεις ανά κατηγορία δημιουργούν διαφορετικές ταχύτητες για το καλάθι του καταναλωτή. Σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 σημειώθηκε μικρή μείωση -0,21%, ενώ το κυλιόμενο δωδεκάμηνο (Μάιος 2025 – Απρίλιος 2026) παρουσίασε συνολική αύξηση +1,79%.

Το ήμισυ της πληθωριστικής πίεσης αποδίδεται στην κατηγορία των νωπών φρούτων και λαχανικών, που επηρεάστηκε έντονα από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα. Εξαιρουμένης αυτής της κατηγορίας, ο συνολικός πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ παραμένει κάτω από 1%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Οι κατηγορίες που επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι:

Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά: +11,96% (Λόγω κακοκαιρίας και εποχικότητας)

Βρεφικές και Παιδικές Τροφές: +7,43%

Αλλαντικά: +7,11% (Επηρεασμένα από τις διεθνείς τιμές κρέατος)

Φρέσκα Κρέατα: +5,57%

Φρέσκα Ψάρια και Θαλασσινά: +4,19%

Οι μεγαλύτερες μειώσεις

Στον αντίποδα, υπάρχουν κατηγορίες όπου ο καταναλωτής μπορεί να βρει καλύτερες τιμές σε σχέση με πέρυσι:

Είδη μίας χρήσης & είδη πάρτι: -3,08%

Κατεψυγμένα προϊόντα: -2,73%

Αυγά, Βούτυρα και Ζωμοί: -1,78%

Ζύμες (νωπές και κατεψυγμένες): -1,37%

Είδη για κατοικίδια: -1,32%

Παράγοντες συγκράτησης τιμών

Η συγκράτηση των τιμών στα σουπερμάρκετ αποδίδεται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στη γενικότερη σταθεροποίηση του πληθωρισμού, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες επωφελούνται από τις οικονομίες κλίμακας και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Δεύτερον, στην υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, που επιτρέπει ταχύτερη προσαρμογή στις νέες τιμές. Τρίτον, στη διεύρυνση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία προσφέρουν χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερη ευελιξία για τους καταναλωτές.