Τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα μέσα στην επόμενη εβδομάδα (11-15 Μαΐου) αναμένεται να αναμοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με τον αριθμό των αιτήσεων να ανέρχεται στις 816.000 για 300.000 vouchers συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

Προς το παρόν, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ. Για όσους δεν προκύπτει λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται μοριοδότηση, με βάση την οποία θα κριθεί ποιοι θα λάβουν επιδότηση για διαμονή και ακτοπλοϊκή μετακίνηση. Σημειωτέον ότι από τη διαδικασία μοριοδότησης εξαιρούνται οι πολύτεκνοι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τους γονείς και όχι τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών που υποβάλλουν αίτηση ως δικαιούχοι.

Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οπως προβλέπεται από τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί από τη ΔΥΠΑ.

Τα vouchers του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 μπορούν να χρησιμοποιηθούν φέτος από τις 18 Μαΐου 2026 και για τους επόμενους 12 μήνες.

Επισημαίνεται πως η επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος ξεχωριστά και μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Αριθμός διανυκτερεύσεων και ακτοπλοϊκά

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή σε κατάλυμα της επιλογής τους κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο.

Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Επίσης, Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες, παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Για τις συγκεκριμένες περιοχές εφαρμόζεται αυξημένη επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027 και κατά την περίοδο του Πάσχα από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Ποια στοιχεία θα αναγράφονται στο Μητρών Δικαιούχων

Στο προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί αίτησης των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ τους, καθώς και τα μόρια που συγκεντρώνουν ανά κριτήριο, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους.

Ακόμη, θα εμφανίζονται τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπωνύμου των ωφελούμενων μελών και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους, καθώς και η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Δικαιούχοι χωρίς ένδειξη επιταγής δεν έχουν επιλεγεί για επιδότηση διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο δικαιούχος με περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κατάταξης και στη συνέχεια στα επόμενα κριτήρια. Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται, λαμβάνεται υπόψη το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και στη συνέχεια οι ημέρες ασφάλισης ή ανεργίας των προηγούμενων ετών.