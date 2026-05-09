Στους ρυθμούς των Metallica κινήθηκε το Σάββατο (9/5) η Αττική, με αφορμή τη μεγάλη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αξιοποιώντας τη στιγμή για να στείλει μήνυμα με πολιτικό συμβολισμό.

Ο πρωθυπουργός ανάρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα βίντεο με μουσική υπόκρουση από το εμβληματικό κομμάτι «Enter Sandman» των Metallica. Στο βίντεο, παρουσιάζεται η επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη και σε πολιτιστικό χώρο, με έμφαση στο όραμα για το «αύριο» της χώρας και την επόμενη δεκαετία.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030, με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται ολοένα και πιο κοντά στην Ευρώπη». Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται «όταν υπάρχει θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα εγκαίνια του νέου «Μουσείου Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», εκφράζοντας ευχές «καλορίζικο» και υπογραμμίζοντας τη σημασία των πολιτιστικών υποδομών για την ανάπτυξη της πόλης και της χώρας.

Κλείνοντας, συνέδεσε την πολιτική του αφήγηση με την εικόνα μιας Ελλάδας που «βάζει ψηλά τον πήχη», επισημαίνοντας ότι «η γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα».