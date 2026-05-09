Το ΟΑΚΑ «φλέγεται», η γη δονείται στους ρυθμούς του Master of Puppets και η Αθήνα θυμάται ξανά τι σημαίνει πραγματικό heavy metal. Οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή και το πρώτο riff ήταν αρκετό για να μετατρέψει το στάδιο σε ένα απέραντο mosh pit.

Αν δεν είσαι εκεί, ήδη έχασες την εκκίνηση της χρονιάς. Αν πάλι είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες που υψώνουν τα χέρια στον αθηναϊκό ουρανό, ξέρεις καλά πως αυτό που συμβαίνει απόψε δεν είναι απλώς μια συναυλία, αλλά μια ηλεκτρισμένη ιεροτελεστία.

Συγκεντρώσαμε τις πρώτες εικόνες, τα setlist που κόβουν την ανάσα και όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη μεγαλύτερη μουσική συνάντηση του καλοκαιριού.