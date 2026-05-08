Τεράστιες ουρές έχουν σχηματιστεί από το πρωί έξω από την Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, από fans των Metallica, λόγω του pop up store που έχει στηθεί στον χώρο. Η ουρά έχει «αγκαλιάσει» τον μεγάλο περιβάλλοντα χώρο και η προσέλευση συνεχίζεται.

Οι Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα, με τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ να γίνεται sold out μέσα σε λίγες ώρες. Η τεράστια ζήτηση επιβεβαιώνει την αμείωτη απήχηση του θρυλικού συγκροτήματος στο ελληνικό κοινό, που υποδέχεται κάθε τους εμφάνιση με ενθουσιασμό και συγκίνηση.

Κάθε φορά που οι Metallica εμφανίζονται στην Αθήνα, το γεγονός ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλίας. Πρόκειται για μια «επανένωση με ένα από τα πιο πιστά και εκδηλωτικά κοινά της Ευρώπης, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στις μεγάλες ροκ στιγμές της χώρας.

Μετά από 16 χρόνια απουσίας, το αγαπημένο ροκ συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στην Ελλάδα. Οι προηγούμενες εμφανίσεις τους είχαν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα: το 1993 στη Νέα Σμύρνη, το 1999 στη Ριζούπολη, το 2007 και το 2010 στη Μαλακάσα.

Η πρώτη τους εμφάνιση στη Νέα Σμύρνη το 1993 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη ροκ σκηνή της εποχής. Έξι χρόνια αργότερα, το 1999, η Ριζούπολη γέμισε ξανά με χιλιάδες φανατικούς οπαδούς.

Το 2007 και το 2010, οι συναυλίες στη Μαλακάσα επιβεβαίωσαν τον θρυλικό χαρακτήρα του συγκροτήματος και την αφοσίωση του ελληνικού κοινού, που παραμένει σταθερά ανάμεσα στα πιο θερμά της Ευρώπης.

Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε εμφάνιση των Metallica στην Αθήνα περιγράφεται από τους ίδιους τους φαν ως μια σχεδόν «τελετουργική εμπειρία», όπου η μουσική και το πάθος συναντώνται σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα.