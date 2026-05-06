«Έπρεπε να βρω κάτι που θα με ταρακουνήσει και θα πω stop», αναφέρει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης για τη μάχη του με τη συναισθηματική υπερφαγία σε μία πολύ προσωπική εξομολόγηση που έκανε στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το «AnesTea the Podcast».

Ο ίδιος εξηγεί ότι για χρόνια χρησιμοποιούσε το φαγητό ως διέξοδο σε κάθε συναίσθημα — από τη χαρά μέχρι τη λύπη και το άγχος, φτάνοντας πολλές φορές σε βουλιμικά επεισόδια μετά από έντονες καταστάσεις, όπως ένας καυγάς.

Ο δημοφιλής influencer αποκάλυψε στο «AnesTea the Podcast» ότι του πήρε 16 χρόνια να νιώσει τι θα πει ανέμελο καλοκαίρι καθώς δεν αισθανόταν καθόλου άνετα με το σώμα του. Μετά από πολύ καιρό που παλεύει με βουλιμικά επεισόδια βρίσκει πάλι χαρά στο να κάνει απλά πράγματα όπως μπάνιο και να ντυθεί όμορφα. Ο λόγος που δεν το βλέπει πια σαν αγγαρεία είναι ότι έχει χάσει περίπου 25 κιλά με τη βοήθεια ενός τρικ το οποίο όμως δεν αποκάλυψε.

«Όταν ολοκληρωθεί και φτάσω εκεί που θέλω ονειρεύομαι από πάντα θα βγω και θα το πω δημόσια. Θα βοηθηθεί πολύς κόσμος», είπε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι μία διαδικασία που ξεκινά από μέσα προς τα έξω. «Πρώτα φτιάχνεις το μέσα και μετά το έξω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Αλ. Κοψιάλης αναφερόμενος στις ενέσεις αδυνατίσματος όπως Mounjaro και Ozempic είπε ότι όταν βρισκόταν σε αυτή τη διαδικασία είχε σιχαθεί τον εαυτό του ενώ με το που διέκοψε τις ενέσεις Mounjaro λίγο μετά έφτασε 120 κιλά. Διευκρινίζει ωστόσο ότι δεν κατακρίνει αυτόν που θα τα χάσει με αυτή τη μέθοδο και ότι είναι επιλογή του καθενός.

