Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων San Antonio, που φέρει σημαία Μάλτας και ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM, έγινε στόχος επίθεσης χθες, Τρίτη, στα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί η CMA CGM.
Από την επίθεση υπήρξαν «τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος», οι οποίοι «απομακρύνθηκαν και δέχονται ιατρικές φροντίδες», ενώ προκλήθηκαν «ζημιές» στο πλοίο, πρόσθεσε η CMA CGM σε σύντομη ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.
Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKTMO είχε ανακοινώσει ότι φορτηγό πλοίο επλήγη χθες, Τρίτη, γύρω στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) από «βλήμα άγνωστης προέλευσης» στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να το ταυτοποιήσει.
🇺🇲🇮🇷 Recently, in the Persian Gulf near the coast of the Emirates, Iran struck a commercial cargo ship—the CGM San Antonio, owned by a French company—with a cruise missile. Filipino sailors on board were injured as a result of the strike, after which the US made the decision to… pic.twitter.com/3lrxzifNqO
