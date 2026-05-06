Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος άνδρας που χθες το απόγευμα, επιτέθηκε με όπλο σε βάρος 21χρονου ο οποίος από τους πυροβολισμούς έπεσε νεκρός.

Η φονική επίθεση σε βάρος του νεαρού, σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας Γάζιου του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου κινούνταν με το όχημά του ο 21χρονος. Ο 54χρονος δράστης που επίσης κινούνταν στο ίδιο σημείο, φέρεται να έκλεισε το δρόμο στον νεαρό και αμέσως μετά άρχισε να τον πυροβολεί.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 21χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί βγαίνοντας από το όχημά του και τρέχοντας, ωστόσο οι σφαίρες τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Ο δράστης που έφυγε από το σημείο, παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Α.Τ της περιοχής, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του που φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα, την ώρα που ο σύζυγός της επιτέθηκε με το όπλο στον νεαρό.

Ο 54χρονος, πάντως, φέρεται και στο παρελθόν να είχε προκαλέσει επεισόδιο έντασης σε βάρος του 21χρονου, τον οποίο είχε απειλήσει. Οι μεταξύ τους διαφορές, φέρεται να συνδέονται με το τροχαίο δυστύχημα το 2023, όπου τραγικό θάνατο είχε βρει ο 17χρονος γιος του δράστη της δολοφονικής επίθεσης.

Ο 54χρονος άνδρας θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του, τον 21χρονο, ο οποίος τότε οδηγούσε το μοιραίο όχημα που είχε καρφωθεί σε στύλο ηλεκτροδότησης επί της παραλιακής λεωφόρου Ηρακλείου.

Τον εκτέλεσε με 6 σφαίρες στη μέση του δρόμου – Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη

Το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026, στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, γράφτηκε ο επίλογος μιας ιστορίας που είχε προαναγγελθεί πολλές φορές. Ο 54χρονος οδηγώντας το αυτοκίνητο της συζύγου του, εμβόλισε το όχημα του 21χρονου.

Όταν τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ο νεαρός προσπάθησε να ξεφύγει. Δεν πρόλαβε. Ο δράστης τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε έξι φορές με περίστροφο, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στην άσφαλτο. Ο 21χρονος ξεψύχησε στο σημείο.

Έγκλημα με προϊστορία: Οι απειλές, οι μηνύσεις και οι παραβιάσεις

Η τραγωδία αυτή δεν ήρθε ξαφνικά. Αντίθετα, φαίνεται πως αποτελούσε την κορύφωση μιας επικίνδυνης κατάστασης που είχε ξεκινήσει μήνες πριν.

Ο δράστης είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023 στην παραλιακή Ηρακλείου, στο οποίο οδηγός ήταν ο ίδιος νεαρός που τελικά δολοφονήθηκε. Από τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, η ζωή του άλλαξε δραματικά. Τον θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του μοναχογιού του.

Παρά το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο του 2024 είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του ίδιου νεαρού, φέρεται να συνέχισε να παραβιάζει τους όρους. Του είχε απαγορευτεί ρητά να τον προσεγγίζει.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν έναν άνθρωπο αγνώριστο. Έναν πατέρα που δεν κατάφερε ποτέ να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του.

Στο κάδρο και η σύζυγος – Κατηγορείται για συνέργεια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος της συζύγου του δράστη, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν συνοδηγός τη στιγμή του εμβολισμού και της αιματηρής επίθεσης. Μετά την εκτέλεση, ο 54χρονος επιβιβάστηκε ξανά στο όχημα και αποχώρησαν μαζί από το σημείο.

Ωστόσο, η πορεία τους δεν ήταν κοινή μέχρι τέλους. Ο δράστης φέρεται να την μετέφερε στο σπίτι τους, όπου την άφησε, και στη συνέχεια έφυγε μόνος του με μοτοσικλέτα, κατευθυνόμενος προς το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Εκεί παραδόθηκε, ομολογώντας την πράξη του και παραδίδοντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε.

Η ίδια πλέον βρίσκεται υπό κράτηση και κατηγορείται για συνέργεια, με τις αρχές να εξετάζουν σε βάθος το κατά πόσο είχε γνώση ή συμμετοχή στο σχέδιο.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το έγκλημα αυτό είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί. Ο φόβος υπήρχε. Οι ενδείξεις ήταν ξεκάθαρες. Οι καταγγελίες είχαν γίνει. Κι όμως, τίποτα δεν απέτρεψε την τραγωδία.