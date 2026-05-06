Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες, όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε έπειτα από πρόσκρουση σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Μετά την πρόσκρουση στα βράχια υπέστη σοβαρές ζημιές, που οδήγησαν στη βύθισή του.

Στο φορτηγό επέβαιναν εννέα μέλη πληρώματος – οκτώ Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι εννέα ναυτικοί διασώθηκαν επιτυχώς χάρη σε συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος.

Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή με πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ενώ ακόμη δύο κατευθύνονται προς το σημείο του ναυαγίου. Συνδρομή παρείχαν το επιβατηγό πλοίο «Σάμος», τρία παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται καλές, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διάσωση του πληρώματος. Τα αίτια της προσάραξης και της βύθισης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.