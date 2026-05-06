Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι κυρίως καθαρός, με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι ενδέχεται να εκδηλωθούν στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί-βορειοδυτικοί ίδιας έντασης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα κυμανθεί από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Μακεδονία και Θράκη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να σημειωθούν στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 25 ή 26 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Στα βόρεια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο νωρίς το πρωί. Στα νότια, οι νεφώσεις θα είναι αραιές και παροδικά πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς και τοπικά 24, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν τοπικά. Πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στις Σποράδες τα 5 μποφόρ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στην Κρήτη θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 5, ενώ στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι ίδιας έντασης. Θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Αναμένεται αίθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ στα βόρεια και βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια. Θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι-νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με πιθανότητα ασθενών βροχών έως το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Βελτίωση από το βράδυ στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί, ενώ αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία με μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 9 Μαΐου 2026

Τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί στις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν, με πιθανές τοπικές βροχές στα ορεινά. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι αρχικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ, από το μεσημέρι βόρειοι-βορειοδυτικοί ίδιας έντασης. Θερμοκρασία πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Πρόγνωση για την Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.