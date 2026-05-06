Το Αμμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ενόψει της 5ης τριμερούς συνόδου κορυφής μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας που διεξάγεται με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου κορυφής, οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η συνεργασία των χωρών τους έως και σήμερα ενώ βέβαιο θα πρέπει να θεωρείται πως θα αναζητήσουν και νέα πεδία συνεργασίας στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του περιφερειακού συντονισμού που θα θελήσουν να επιτύχουν.

Ψηλά στην ατζέντα Αθήνας, Λευκωσίας και Αμμάν θα βρεθούν οι κοινές προκλήσεις και η προώθηση της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή με έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας μέσω της επιστροφής στη διπλωματική οδό συνεννόησης.

Η σημερινή 5η τριμερής σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας έρχεται στον απόηχο της πρόσφατης άτυπης συνόδου της ΕΕ που διεξήχθη στη Λευκωσία όπου έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι κρατών από κράτη της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Ιορδανία.

Όπως και χθες στο Άμπου Ντάμπι, έτσι και σήμερα από το Αμμάν η Αθήνα αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα αλληλεγγύης στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αποδεικνύοντας στην πράξη πως αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και συνομιλητή όλων των μερών, κινούμενη αταλάντευτα με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Με την ενδιάμεση στάση που πραγματοποίησε, ωστόσο, χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών στο Άμπου Ντάμπι, υπογράμμισε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, την ώρα δε που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν μόλις δεχθεί νέα επίθεση από πυραύλους και drone που προέρχονταν από το Ιράν.

Όντας ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά και τις νέες επιθέσεις και ενώ τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ αντιμετώπιζαν χθες διαρκώς χτυπήματα από αέρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης των χωρών του Κόλπου που πλήττονται από την παρατεταμένη εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, με την Ελλάδα να έχει καταδικάσει τις επιθέσεις στην περιοχή από την πρώτη στιγμή.

Παραμένοντας προσηλώμένη στην εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης που θα διασφαλίζει αφενός την ειρήνη στην περιοχή και αφετέρου την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, η ελληνική πλευρά εξέφρασε χθες την καταδίκη της για τις νέες επειθέσεις, με τον πρόεδρο των ΗΑΕ να ευχαριστεί τον πρωθυπουργό για τη στήριξη.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινη συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σεϊχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχαγιάν, οι δύο ηγέτες έθεσαν επί τάπητος τις ανησυχητικές περιφερειακές εξελίξεις, προχωρώντας παράλληλα σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων που κινούνται, όπως διαπιστώθηκε, σε «εξαιρετικό επίπεδο».

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, όπως έγινε γνωστό, συζητήθηκε επιπλέον το κοινό συμφέρον Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, «ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεθνή ειρήνη, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική ευημερία».

Σε καθαρά διμερές επίπεδο, οι δύο ηγέτες προέβησαν σε επαναβεβαίωση του βάθους της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς με έμφαση στην οικονομία και στις επενδύσεις.

Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επίσης, υπέγραψαν χθες νέο Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Τεχνολογίας ενώ, ταυτόχρονα, συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ η από το 2020 υπογεγραμμένη Κοινή Διακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης καθώς και η συμφωνία συνεργασίας στα κρίσιμα πεδία της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.