Το ρόβερ Curiosity της NASA εντόπισε μια εντυπωσιακή ποικιλία οργανικών μορίων στην επιφάνεια του Άρη, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων που θεωρούνται βασικά δομικά συστατικά για την προέλευση της ζωής στη Γη.

Τα αποτελέσματα προέρχονται από ένα χημικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε άλλον πλανήτη. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η επιφάνεια του Άρη μπορεί να φιλοξενεί μόρια τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν ενδείξεις αρχαίας ζωής. Ωστόσο, το πείραμα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αν οι οργανικές αυτές ενώσεις προήλθαν από παλαιότερη ζωή, από φυσικές γεωλογικές διεργασίες ή μέσω μετεωριτών.

Τι αποκάλυψε το πείραμα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση της Έιμι Γουίλιαμς, καθηγήτριας γεωλογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και μέλους των επιστημονικών ομάδων των ροβερ Curiosity και Perseverance. Το Curiosity προσεδαφίστηκε στον Άρη το 2012 με αποστολή να διερευνήσει αν ο πλανήτης είχε στο παρελθόν συνθήκες κατάλληλες για μικροβιακή ζωή. Το Perseverance, που έφτασε το 2021, αναζητά άμεσες ενδείξεις αρχαίας ζωής.

«Πιστεύουμε ότι παρατηρούμε οργανική ύλη που έχει διατηρηθεί στον Άρη για 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια», δήλωσε η Γουίλιαμς. «Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενδείξεις ότι μπορεί να διατηρηθεί η αρχαία οργανική ύλη γιατί αυτό μας βοηθά να αξιολογήσουμε την κατοικησιμότητα ενός περιβάλλοντος. Και αν θέλουμε να αναζητήσουμε αποδείξεις ζωής με τη μορφή διατηρημένου οργανικού άνθρακα, αυτό δείχνει ότι είναι δυνατό».

Η διεθνής ερευνητική ομάδα δημοσίευσε τη μελέτη της στο περιοδικό Nature Communications.

Νέες οργανικές ενώσεις στον Άρη

Το ρόβερ Curiosity συνέλεξε τρία δείγματα γεωτρημένου βράχου από το Glen Torridon, τα οποία αποκάλυψαν ποικιλία οργανικών μορίων. Ανάμεσα στα ευρήματαεντοπίστηκε ένα μόριο που περιέχει άζωτο και έχει δομή παρόμοια με ενώσεις που συμμετέχουν στη δημιουργία του DNA κάτι που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν στον Άρη.

Το ρόβερ εντόπισε επίσης βενζοθειοφαίνιο, μια μεγάλη θειούχα ένωση με δακτυλιοειδή δομή, που συχνά μεταφέρεται στους πλανήτες μέσω μετεωριτών. «Τα ίδια υλικά που έπεσαν στον Άρη μέσω μετεωριτών έπεσαν και στη Γη και πιθανότατα παρείχαν τα δομικά στοιχεία για τη ζωή όπως την ξέρουμε», ανέφερε η ερευνήτρια.

Η σημασία της ανακάλυψης και οι μελλοντικές αποστολές

Το Curiosity προσεδαφίστηκε στον κρατήρα Gale τον Αύγουστο του 2012, σε μια περιοχή που ήταν κάποτε λίμνη. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε το 2020 στην περιοχή Glen Torridon, πλούσια σε αργιλικά ορυκτά που σχηματίστηκαν παρουσία νερού. Οι άργιλοι αυτοί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στη διατήρηση οργανικών μορίων, καθιστώντας την περιοχή ιδανική για τέτοιου είδους έρευνα.

Η εργασία βασίστηκε στο όργανο Sample Analysis at Mars (SAM), το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στις ανακαλύψεις του Curiosity σχετικά με τη χημεία, την ατμόσφαιρα και την πιθανή κατοικησιμότητα του Άρη. Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκε η χημική ουσία TMAH, η οποία διασπά μεγαλύτερα οργανικά μόρια σε μικρότερα που μπορούν να αναλυθούν από τα όργανα του ρόβερ. Επειδή το Curiosity διαθέτει περιορισμένη ποσότητα TMAH, η επιλογή της περιοχής δειγματοληψίας έγινε με ιδιαίτερη προσοχή.

Η επιτυχία της μεθόδου αναμένεται να επηρεάσει τις μελλοντικές αποστολές, όπως την αποστολή Rosalind Franklin στον Άρη και την αποστολή Dragonfly στον δορυφόρο του Κρόνου, Τιτάνα, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν παρόμοια πειράματα για την αναζήτηση οργανικών ενώσεων.

«Γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχουν μεγάλα, πολύπλοκα οργανικά μόρια που διατηρούνται στο υπέδαφος του Άρη, και αυτό είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο για την ανίχνευση μορίων που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη ζωή», κατέληξε η Γουίλιαμς.

Πηγή: Scitechdaily