Ραντεβού με την ιστορία έκλεισε η Άρσεναλ για τις 30 Μαΐου, καθώς επικράτησε της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 μέσα στο Emirates με γκολ του Μπουκάγιο Σάκα, στην ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο.

Το παιδί των ακαδημιών των Κανονιέρηδων έμελλε να δώσει την πρόκριση σε τελικό Champions League έπειτα από 20 χρόνια, με εκτέλεση εξ επαφής από το τέρμα. Μάλιστα αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Άγγλου στα ημιτελικά, καθώς ήταν αυτός που είχε ανοίξει το σκορ για τους Λονδρέζους στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων.

O αγώνας

Πρώτο Ημίχρονο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικές, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για ένα κλειστό παιχνίδι με χαμηλό τέμπο. Η Ατλέτικο ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη στο 8′, όταν ο Τζουλιάνο Σιμεόνε δημιούργησε ρήγμα από τη δεξιά πλευρά, όμως η τελική προσπάθεια του Άλβαρες από ευνοϊκή θέση δεν βρήκε στόχο. Στη συνέχεια, η Άρσεναλ ανέβασε την απόδοσή της, πήρε την κατοχή και περιόρισε τους φιλοξενούμενους. Στο 35ο λεπτό υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από την κερκίδα για πέναλτι που ζήτησε ο Τροσάρντ, με τον διαιτητή όμως να δείχνει «παίζετε».

Λίγο πριν την ανάπαυλα και κόντρα στη ροή που έδειχνε λευκή ισοπαλία, οι «Κανονιέρηδες» βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά από μια φάση διαρκείας στα καρέ του Όμπλακ, ο Σλοβένος τερματοφύλακας απέκρουσε το σουτ του Τροσάρντ, αλλά ο Σάκα καιροφυλακτούσε. Παίρνοντας το ριμπάουντ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, διαμορφώνοντας το 1-0 του ημιχρόνου.

Δεύτερο Ημίχρονο

Με την έναρξη της επανάληψης, το σύνολο του Τσόλο Σιμεόνε αναγκάστηκε να ρισκάρει περισσότερο αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Στο 51′, ο Σιμεόνε βγήκε απέναντι στον Ράγια, τον απέφυγε, όμως ο Γκάμπριελ με μια αυτοθυσιαστική παρέμβαση την τελευταία στιγμή αποσόβησε το γκολ. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 55′, οι Μαδριλένοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για ανατροπή του Γκριεζμάν από τον Καλαφιόρι, αμέσως μετά από απόκρουση του Ράγια. Παρά τις φωνές, VAR και διαιτητής συμφώνησαν να μη δοθεί κάτι, με τις υποψίες για οφσάιντ στην αρχή της φάσης να παίζουν τον ρόλο τους.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο, η Άρσεναλ διαχειρίστηκε έξυπνα το προβάδισμά της και προσπάθησε να «τελειώσει» την πρόκριση στην κόντρα. Ο Γιόκερες είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες να χριστεί σκόρερ, αρχικά στο 66′ αστοχώντας από το ύψος του πέναλτι και στο 75′ με ένα δυνατό σουτ που πέρασε άουτ. Στα καταληκτικά λεπτά, η Ατλέτικο πίεσε ανορθόδοξα, με τον Γιορέντε να δοκιμάζει τα αντανακλαστικά του Ράγια στο 81′, όμως η συμπαγής αμυντική γραμμή των Λονδρέζων δεν επέτρεψε άλλους κινδύνους μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.