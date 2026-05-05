Εχοντας αποστάξει όλα τα διδάγματα των πολεμικών συγκρούσεων των τελευταίων ετών, οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις προχωρούν με γοργούς ρυθμούς σε εξοπλιστικά προγράμματα τέτοια που σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση από αντίπαλη χώρα, να υπάρξει απάντηση με πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις από τα πεπραγμένα του αντιπάλου στο μέτωπο.

Πρόκειται για τη δυνατότητα υποστρατηγικών πληγμάτων στον αντίπαλο, όπως εξήγησε και σε πρόσφατη ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας σε διεθνές συνέδριο για τη θαλάσσια ασφάλεια. Μάλιστα, όπως ο ίδιος επεσήμανε, πλέον η διάταξη θα είναι τέτοια που θα μπορεί να υπάρξει απάντηση σε ένα εύρος 360 μοιρών.

Δεν είναι τυχαίο πως πριν από λίγες ημέρες η Τουρκία θέλοντας να δείξει ότι μπορεί να επιχειρήσει στο μαλακό υπογάστριο της Ελλάδας, και συγκεκριμένα πίσω από την αμυντική διάταξη στο Αιγαίο, έστειλε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Akinci να πετάξει μέχρι τη Λιβύη. Λαμβάνοντας δε υπόψη πως πλέον η Τουρκία έχει και βάσεις στη βορειοαφρικανική χώρα αλλά και ένα μίνι αεροπλανοφόρο, το Anadolu, που έχει εξειδικευθεί στο να επιχειρεί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχει γίνει αντιληπτό στα επιτελεία στην Αθήνα πως μια επίθεση μπορεί να προέλθει και από τη νοτιοδυτική κατεύθυνση και όχι μόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα εξασφαλίσει την προστασία από τους βαλλιστικούς πυραύλους, τα drones και τα άλλα μέσα του εχθρού και η απάντηση δεν θα είναι μια «επέλαση» στην Ανατολική Θράκη ή αλλού, όπως σχεδιαζόταν πριν από κάποια χρόνια που τα δεδομένα των πολεμικών συγκρούσεων ήταν διαφορετικά, καθώς κάτι τέτοιο είναι και κοστοβόρο και με γεωπολιτικές προεκτάσεις διαφορετικές, αλλά η δυνατότητα πληγμάτων σε στρατηγεία και άλλες στρατηγικές υποδομές και σημεία του εχθρού με βαλλιστικούς πυραύλους και μέσα που έχουν μεγάλο βεληνεκές. «Σε μια μελλοντική περίπτωση, ο εν δυνάμει επιτιθέμενος θα πρέπει να έχει κατά νου ότι διαθέτουμε τη δυνατότητα και θα έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε με σημαντικό αριθμό στρατηγικών πυραύλων από πλατφόρμες που θα είναι κατανεμημένες όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και οπουδήποτε κρίνουμε ότι θα είναι χρήσιμο, ενώ οι πλατφόρμες θα είναι προστατευμένες», είναι το μήνυμα Δένδια, ο οποίος επεσήμανε ότι η ελληνική αμυντική απάντηση προσαρμόζεται πλέον στα νέα μέσα ισχύος που διαθέτουν οι Ενοπλες Δυνάμεις.

Για αυτόν τον σκοπό οι φρεγάτες FDI θα εξοπλιστούν με έως και 32 πυραύλους κρουζ ELSA και θα απλωθούν σε διάφορα σημεία σε Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, από όπου με τους συγκεκριμένους πυραύλους που έχουν βεληνεκές ακόμα και πάνω από 1.000 χλμ. θα μπορούν να πλήξουν ακόμα και την πρωτεύουσα του αντιπάλου.

Ιταλικές φρεγάτες

Με τον πύραυλο αυτό αναμένεται να εξοπλιστούν και οι φρεγάτες Bergamini που θα αποκτήσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Σήμερα μάλιστα περνάει από την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής η απόκτηση των συγκεκριμένων φρεγατών, καθώς τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερωθούν μεταξύ άλλων σχετικά με την εφαρμοστική συμφωνία η οποία περιγράφει τη διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών FREMM – IT (κλάσης Bergamini) από το Πολεμικό Ναυτικό της Ιταλίας, με τη δυνατότητα πρόσκτησης άλλων δύο. Η εφαρμοστική συμφωνία προβλέπει ακόμη την ανάληψη των εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των φρεγατών FREMM από ναυπηγεία της χώρας μας.

Το επόμενο βήμα θα είναι το ΚΥΣΕΑ, που και αυτό αναμένεται να δώσει το πράσινο φως προκειμένου Αθήνα και Ρώμη να προχωρήσουν στη σχετική σύμβαση. Στόχος, και τα τέσσερα αυτά πλοία να είναι στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας μέχρι το 2030. Αντίστοιχους ρόλους ενδέχεται να αναλάβουν και τα μαχητικά Rafale με τους πυραύλους SCULP που έχουν βεληνεκές έως και 500 χλμ., ενώ τα μαχητικά F-16 Viper αναμένεται να εξοπλιστούν με τους πυραύλους AGM-158B JASSM-ER που αποδεσμεύουν οι ΗΠΑ για την Ελλάδα, με το βεληνεκές τους επίσης να πλησιάζει τα 1.000 χλμ.

Πύραυλος που μπορεί να εκτοξευτεί και από τα μαχητικά stealth F-35 που θα αποκτήσει σε δύο χρόνια η ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Μαχητικά που θα μπορούν να πετούν μέσα στον εχθρικό εναέριο χώρο χωρίς να τα εντοπίζει η αεράμυνα, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο το ποσοστό επιτυχίας των πληγμάτων.Κομβικούς στόχους κοντά στη γραμμή αντιπαράθεσης αναμένεται να αναλάβουν να πλήξουν οι πολλαπλοί εκτοξευτές PULS που αποκτά η Ελλάδα από το Ισραήλ με βεληνεκές έως και 300 χιλιόμετρα. Το πιο σημαντικό όλων είναι ότι μπαίνουν οι βάσεις ώστε πολλά από αυτά τα πυραυλικά συστήματα να αποκτηθούν σε επαρκείς αριθμούς.