Με τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται πως αλλάζουν τους κανόνες εμπλοκής στα Στενά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση, όχι μόνο σε διπλωματικό αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει το «πράσινο φως» να εξουδετερώνουν άμεσες απειλές εναντίον πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Στις απειλές αυτές περιλαμβάνονται ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ή παράκτια πυραυλικά συστήματα που «κλειδώνουν» την περιοχή.

Ο Ραβίντ συνδέει την αλλαγή στάσης των αμερικανικών δυνάμεων με προηγούμενο δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κουραστεί από το αδιέξοδο «χωρίς συμφωνία, χωρίς πόλεμο» στο Ιράν. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως η ανυπομονησία του προέδρου για συγκεκριμένα αποτελέσματα οδήγησε σε επανεξέταση της στρατηγικής.

Η επιχείρηση «Ελευθερία», που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να αλλάξει τη δυναμική στην περιοχή, ενδέχεται τελικά να οδηγήσει εκ νέου σε πολεμική σύγκρουση, προειδοποιεί το Axios.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να καθίσει ήσυχος. Θέλει πίεση. Θέλει μια συμφωνία», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στον Λευκό Οίκο.