Σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και απαιτητική αποστολή, οι αρχές της Νότιας Αφρικής κατάφεραν να ανακτήσουν ανθρώπινα λείψανα από κροκόδειλο που εντοπίστηκε σε ποταμό της επαρχίας Μπουμαλάνγκα.

Η υπόθεση συνδέεται με την εξαφάνιση επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να παρασύρθηκε από ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια έντονων πλημμυρών, αναφέρει η Telegraph.

Η επιχείρηση εκτυλίχθηκε στον ποταμό Κομάτι, σε μια περιοχή γνωστή για την παρουσία επικίνδυνων ερπετών. Ένας ειδικά εκπαιδευμένος αστυνομικός κατέβηκε με σχοινί από ελικόπτερο για να προσεγγίσει το σημείο, σε συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας. Παρότι ο κροκόδειλος είχε ήδη θανατωθεί, το περιβάλλον παρέμενε δύσβατο και απρόβλεπτο.

Το βίντεο από την κινηματογραφική επιχείρηση:

Εντόπισαν τα ανθρώπινα υπολείμματα στο πεπτικό του σύστημα

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μονάδας δυτών της αστυνομίας, η ασυνήθιστη συμπεριφορά του ζώου -η μειωμένη κινητικότητα και η εμφανώς διογκωμένη κοιλιά- ενίσχυσε τις υποψίες ότι είχε καταναλώσει πρόσφατα μεγάλο θήραμα. Μετά την ανάσυρσή του, ο κροκόδειλος μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, όπου εντοπίστηκαν ανθρώπινα υπολείμματα στο πεπτικό του σύστημα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα λείψανα ενδέχεται να ανήκουν στον αγνοούμενο άνδρα, του οποίου το όχημα είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο κοντά σε πλημμυρισμένη διάβαση. Η ταυτοποίηση, ωστόσο, αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέσω εξετάσεων DNA.

Είχε επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στο εσωτερικό του ζώου βρέθηκαν και πολλαπλά ζευγάρια παπουτσιών, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε επιτεθεί και σε άλλους στο παρελθόν.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικά επικίνδυνη και σύνθετη», ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι εξήραν τον επαγγελματισμό και τη γενναιότητα των συμμετεχόντων.