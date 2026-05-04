Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα να παίξει τα ρέστα του για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος καθώς ήταν πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Έχασε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν όσο κατώτερος του αντιπάλου του δείχνει το τελικό σκορ.

Ισοφάρισε τους γηπεδούχους στο 26′ με τον Ελ Κααμπί – ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει το σκορ με τον Γερεμέγεφ στο 14′ – αλλά όταν βρέθηκε για δεύτερη φορά πίσω στο σκορ από γκολ του Ζίβκοβιτς στο 55′ δεν είχε το καθαρό μυαλό για να ισοφαρίσει πάλι, μολονότι οι ευκαιρίες δεν του έλειψαν. Αλλά δεν είχε και την εικόνα ομάδας που πήγε στην Τούμπα με τη συγκέντρωση, το πάθος και την οργάνωση του παιχνιδιού που απαιτείται για μια τέτοιου είδους νίκη.

Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική αήττητη εντός έδρας ομάδα στο πρωτάθλημα. Και δεν είναι ομάδα που αν της χαρίσεις χώρους για αντεπιθέσεις, όπως έκανε ο Ολυμπιακός ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, δεν θα σε τιμωρήσει.

Εύκολα

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στο ματς αυτό έχοντας τέσσερα αποτελέσματα στη σειρά χωρίς νίκη. Δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική των play offs, έχασε στον Βόλο την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, έχασε από την AEK στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0 και έχασε και το Κύπελλο από τον ΟΦΗ, έστω στην παράταση. Αλλά είναι μια ομάδα που γνωρίζει πολύ καλά πως μια νίκη με τον Ολυμπιακό θα της δώσει τη δυνατότητα να τελειώσει τη χρονιά χωρίς πολλές γκρίνιες.

Ενδεχομένως θα της επιτρέψει να διεκδικήσει και τη δεύτερη θέση που δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, πράγμα που δεν είναι και λίγο για τον ΠΑΟΚ. Η εικόνα που είχε στο παιχνίδι του χθες κάνει τα προηγούμενα αποτελέσματα να μοιάζουν ανεξήγητα. Αλλά δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε ελλείψεις και τραυματισμούς. Χθες που είχε σε καλή κατάσταση τους Τάισον, Κωνσταντέλια και κυρίως τον Ζίφκοβιτς δεν είχε και κανένα πρόβλημα να βρει τα γκολ που του χρειάζονταν για να κερδίσει το ματς.

Στην άμυνα τα όποια λάθη τα διόρθωσε ο τερματοφύλακας Παβλένκα, μια αληθινή έμπνευση του Λουτσέσκου που έδωσε τη δυνατότητα στον Τσέχο να αγωνιστεί βασικός αφήνοντας στον πάγκο τον Τσιφτσή που στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν και από τους χειρότερους. Αλλά κι αυτό από τον Λουτσέσκου μπορείς να το περιμένεις: πριν από τα ματς προβληματίζεται, ξέρει και τολμά να παίρνει αποφάσεις, δεν αφήνει πολλά στην τύχη. Στο γήπεδο βέβαια πάνε οι παίκτες.

Διαχείριση

Και ο Ολυμπιακός; Ο Ολυμπιακός έχει πληρώσει σε ένα ακόμα ντέρμπι τις απλοποιήσεις του προπονητή του, πρώτα από όλα στην προσέγγιση των αγώνων. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θεώρησε λογικό να χρησιμοποιήσει τους ίδιους παίκτες που αγωνίστηκαν εναντίον του Παναθηναϊκού δεκαπέντε μέρες πριν λες και ο ΠΑΟΚ έχει καμία σχέση με την ομάδα του Μπενίτεθ. Αυτή και μόνο η προσέγγιση δείχνει τον υπερβολικά απλό τρόπο με τον οποίο ο προπονητής του Ολυμπιακού προετοιμάζει αυτά τα παιχνίδια.

Μοιάζει να μην υπάρχει καμιά απολύτως ανάλυση του αντιπάλου και καμιά ανάλυση των ειδικών δυσκολιών του κάθε παιχνιδιού. Ο κόουτς διαλέγει στην προκειμένη περίπτωση απλά τα δικά του παιδιά. Από αυτά ζητά να παίξουν για αυτόν και την ομάδα, να δώσουν τα πάντα κ.λπ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να λειτουργεί πάντα γιατί ούτε ο Ολυμπιακός είναι η Μπαρτσελόνα του Γκουαρντιόλα, ούτε οι αντίπαλοί του αγνοούν την τέχνη της αντιμετώπισης μιας ομάδας τόσο προβλέψιμης.

Ο Λουτσέσκου φόρτωσε τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ με τους Ζίβκοβιτς, Κένι και Κωνσταντέλια, και χτυπώντας από εκεί πήρε το ματς. Με τον Ζίβκοβιτς να κάνει χρόνια τώρα ό,τι θέλει τον ακάλυπτο Ορτέγκα η επιλογή ήταν απολύτως λογική. Αλλά αν την είχε είναι γιατί την περίμενε. Και την περίμενε γιατί στον Ολυμπιακό παίζουν πάντα οι ίδιοι. Είναι εν μέρει συγκινητική αυτή η διαχείριση του Βάσκου. Αλλά δεν βλέπω να έχει αποτελέσματα…

Αστέρας

Το Σάββατο στα play outs είχαμε πολλά και πολύ θεαματικά. Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε τη νίκη της αγωνιστικής κερδίζοντας με 4-2 τον Ατρόμητο με τον Έντερ να είναι ο παίκτης-κλειδί και ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου: από δικό του κλέψιμο και ασίστ ήρθε το κρίσιμο πρώτο γκολ και στη συνέχεια έπιασε δουλειά ο Μπαρτόλο που για ακόμα μια φορά ήταν ο κινητήριος μοχλός των Αρκάδων και ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις φάσεις των γκολ που ακολούθησαν.

Ο Αστέρας προηγήθηκε με 4-0 για να χαλαρώσει στο τέλος και να κερδίσει με 4-2. Τον βοήθησε να βελτιώσει τη θέση του και η ισοπαλία του Πανσερραϊκού με την ψυχωμένη ΑΕΛ, που θα κέρδιζε στις Σέρρες αν ο Φωτιάς δεν έδινε ένα πέναλτι στους γηπεδούχους στο 94′. Ο Παπαδόπουλος που ήταν στο VAR κάλεσε τον Φωτιά να δει τη φάση γιατί είχε αντίθετη άποψη, ωστόσο απόφαση δεν άλλαξε με τον Καρέλη να σκοράρει διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Αυτό διαμόρφωσε τη βαθμολογία της ουράς στην οποία ο Αστέρας είναι στη 13η θέση με 28 βαθμούς, στο +3 από την ΑΕΛ και ισόβαθμος με τον δωδέκατο Πανσερραϊκό, ο οποίος υπερέχει, λόγω των δυο νικών και της ισοπαλίας στα μεταξύ τους. Αλλά η είδηση είναι ότι έμπλεξε πλέον και ο Παναιτωλικός που έχει απλά τρεις βαθμούς παραπάνω από τον Αστέρα και τον Πανσερραϊκό μετά την ήττα του από την Κηφισιά με 0-1. Καθοριστικό κι εδώ ένα πέναλτι που ο Παπαπέτρου έδωσε ύστερα από υπόδειξη του VAR: o Πόμπο έκανε το 0-1 στο 64′.

Την ερχόμενη αγωνιστική έχουμε στη Λάρισα ΑΕΛ – Αστέρας ενώ ο Παναιτωλικός πάει στο Περιστέρι και ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά. Και πλέον έχουμε κούρσα για τέσσερις.

Πολλά γκολ

Στα αδιάφορα ματς για τις θέσεις 5 έως 8 είχαμε γκολ και θέαμα. Στο Ηράκλειο ο Αρης βρήκε τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει ακόμα την κατάκτηση του Κυπέλλου και τον κέρδισε 2-0. Ο Ράσιτς έδωσε στον Ντουντού τη δυνατότητα να μπει από τα αριστερά και με δυνατό αριστερό σουτ να νικάει τον Λίλο για το 0-1 και ο Γιαννιώτας με πολύ όμορφο πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 0-2 στο 86′. Στη Λιβαδειά χάθηκε η μπάλα. Με τρία πέναλτι ο Λεβαδειακός κέρδισε τον Βόλο 5-2 θυμίζοντας την ομάδα που τόσο άρεσε στον πρώτο γύρο. Αλλά αυτά τα ματς γίνονται για να γίνουν…