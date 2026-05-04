Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος την Παρασκευή 29 Μαΐου, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Η έναρξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της δοκιμασίας για χιλιάδες μαθητές των Γενικών Λυκείων σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα συνεχίσουν με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας. Η επόμενη εξέταση έχει οριστεί για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, όπου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ θα διαγωνιστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και των Οικονομικών. Το πρόγραμμα είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης ή τύπου σχολείου.

Πανελλήνιες 2026: Έναρξη εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ, εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους συμμετοχής.

Πανελλήνιες 2026: Ώρα προσέλευσης και διάρκεια εξέτασης

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται στις αίθουσες έως τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30 π.μ. και έως τις 09:30 π.μ. για εκείνα που αρχίζουν στις 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης διαμορφώνεται ως εξής: τρεις (3) ώρες για τις ξένες γλώσσες, έξι (6) ώρες για τα Σχέδια – Ελεύθερο και Γραμμικό –, ενώ για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση διαρκεί από 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.

Τέλος, για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.