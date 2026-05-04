Τα περιστατικά βίας και ξυλοδαρμών μεταξύ οδηγών στους δρόμους έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο. Απίστευτες σκηνές σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια μετά από τροχαίο με υλικές ζημιές.

Το τροχαίο έγινε τα τα ξημερώματα της Κυριακής (03.05.2026), στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Αστυνομία. Η ένταση που προκλήθηκε μετά το ατύχημα οδήγησε στο επεισόδιο για το οποίο συνελήφθη κατόπιν αναζητήσεων ένας 25χρονος

Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθείς φέρεται από κοινού με τον συνεπιβάτη του να επιτέθηκαν σε 20χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Πρόσφατα ένας 58χρονος οδηγός στην οδό Θοδωρή Δηλιγιάννη, μάλωσε με έναν 38χρονο οδηγό και του επιτέθηκε μ’ ένα γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.