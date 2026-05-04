Ο Ντάνιελ Τάις (σ.σ. τραυματισμός στο δάχτυλο) δεν θα αγωνιστεί και αυτός στο τρίτο παιχνίδι της σειράς για τα playoffs της Euroleague μεταξύ Μονακό και Ολυμπιακού (5/4, 20:45, Novasports Prime, ).
Μετά τον Νίκολα Μίροτιτς, και τον Άλφα Ντιάλο, ακόμα ένας σημαντικός παίκτης για τη Μονακό δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του.
Έτσι, η Μονακό θα παραταχθεί με μόλις 8 διαθέσιμους παίκτες για το τρίτο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.
ℹ️ Point effectif
Alpha Diallo (adducteur) et Daniel Theis (doigt) ne sont pas aptes pour le game 3 demain face à l’Olympiakos #RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/9itdf3gBil
— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 4, 2026