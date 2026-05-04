Ο Ντάνιελ Τάις (σ.σ. τραυματισμός στο δάχτυλο) δεν θα αγωνιστεί και αυτός στο τρίτο παιχνίδι της σειράς για τα playoffs της Euroleague μεταξύ Μονακό και Ολυμπιακού (5/4, 20:45, Novasports Prime, ).

Μετά τον Νίκολα Μίροτιτς, και τον Άλφα Ντιάλο, ακόμα ένας σημαντικός παίκτης για τη Μονακό δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του.

Έτσι, η Μονακό θα παραταχθεί με μόλις 8 διαθέσιμους παίκτες για το τρίτο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.