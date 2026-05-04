Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ συνομιλούσε με την κυβέρνηση «στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής» για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών και διερωτήθηκε κατά πόσο το γνώριζαν «οι εν δυνάμει νέοι εταίροι» του «από τον θαυμαστό κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας». Ο πράσινος εκπρόσωπος Τύπου τον κατηγόρησε πως ψεύδεται, απέδωσε στην κυβέρνηση «αντιθεσμικές μεθοδεύσεις» και δήλωσε ότι το κόμμα του «δεν κάνει παζάρια». Σε αυτή την κόντρα, πάντως, είναι ο κυβερνητικός λόγος εναντίον του πασοκικού. Τρέχα γύρευε, δηλαδή.

Γυρολόγοι

Ο αρχηγός υποδέχτηκε τον Νικόλα Φαραντούρη μετά βαΐων και κλάδων στο ΠΑΣΟΚ. Η Γιαννακοπούλου, πάλι, παρατήρησε πως «η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους». Ο άρτι μεταγραφείς αποφάνθηκε ότι «προφανώς» δεν αναφέρεται σ’ εκείνον γιατί – sic – δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του σ’ αυτήν την κατηγορία. Ως γνωστόν, στο σαλούν ο πιανίστας συνεχίζει να παίζει ατάραχος, σαν να μην καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του.

Τηλεφώνημα

Σύμφωνα με τον Νίκο Παππά, έχει έρθει η ώρα να τηλεφωνηθούν Τσίπρας και Φάμελλος (μια κι ο τελευταίος ήδη έχει επαφές με άλλες «κινήσεις», όπως επισήμανε) και να συνεδριάσουν τα συριζαϊκά όργανα τα «αμέσως επόμενα 24ωρα» προκειμένου να αξιολογήσουν τις εξελίξεις στη βάση των συλλογικών αποφάσεων. Είναι απαραίτητο πράγματι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει πολύ καιρό στη φάση του τσεχοφικού θείου Βάνια, που αναρωτιέται τι πρέπει να κάνει μια μέρα με τόσο ωραίο καιρό, να πιει τσάι ή να κρεμαστεί;

35ωρο

Η Αλεξάνδρα Σδούκου πρώτα αναρωτήθηκε μήπως «το ΠΑΣΟΚ έμαθε για το τι θα περιείχε το κείμενο Τσίπρα και την πρόταση για το 35ωρο και έσπευσε να προηγηθεί» και μετά τη χαρακτήρισε λαϊκίστικη. Για κήρυκας της πολιτισμένης πολιτικής αντιπαράθεσης, η επίσημη φωνή της Πειραιώς κατέφυγε με μεγάλη άνεση στο μικροκομματικό κόλπο εκείνων που αφήνουν υπόνοιες για τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Αναμενόμενο, αφού έχουμε μπει στη φάση που ο προεκλογικός σκοπός αγιάζει τα μέσα.