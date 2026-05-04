Ένα περιστατικό που παραπέμπει περισσότερο σε σενάριο ταινίας του Χόλιγουντ παρά σε πραγματική απόπειρα ανθρωποκτονίας, σημειώθηκε στη Ρόδο με θύμα μια 42χρονη οικιακή βοηθό που σώθηκε χάρη στην ψυχραιμία της.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, η ελληνικής καταγωγής γυναίκα εργαζόταν σε σπίτι του νησιού έχοντας αναλάβει τη φροντίδα δύο κατάκοιτων ατόμων. Άγνωστο γιατί και το τι προηγήθηκε, μια 54χρονη γυναίκα, γνωστή του θύματος, επισκέφθηκε το σπίτι, την οδήγησε στην κουζίνα και της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι.

Το θύμα κατάφερε να καλέσει το ΕΚΑΒ μόνο του

Η 42χρονη μαχαιρώθηκε τέσσερις φορές, σε θώρακα, χέρι, πόδι και στο πλάι του σώματός της και αφέθηκε να αιμορραγεί, καθώς η δράστης την κλείδωσε στην κουζίνα χωρίς να της αφήσει δυνατότητα διαφυγής. Χάρη στην ψυχραιμία της, κατάφερε να φτάσει σε σταθερό τηλέφωνο και να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ.

Η κλήση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής της. Οι ιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση, η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης και της θέσης των τραυμάτων.

Η δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη της – Έκοψε τα καλώδια από τις κάμερες

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν εντύπωση στους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση είναι η συμπεριφορά της δράστιδας αμέσως μετά την επίθεση. Η αλλοδαπή φέρεται να γνώριζε ότι το σπίτι διέθετε σύστημα καμερών ασφαλείας. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, προτού αποχωρήσει, έκοψε τα καλώδια του συστήματος, με προφανή στόχο την απάλειψη ψηφιακού αποδεικτικού υλικού.

Η ενέργεια αυτή, σε συνδυασμό με τον εγκλεισμό της παθούσας στο δωμάτιο, αποτελεί κομβικό σημείο της δικογραφίας που σχηματίζεται, καθώς συντελεί στην εικόνα μιας οργανωμένης δράσης και όχι μιας στιγμιαίας έκρηξης βίας.

Η δράστης πήγε μόνη της στο αστυνομικό τμήμα

Λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση, η αλλοδαπή εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού. Δεν συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη ή επιχείρηση εντοπισμού, αλλά παρουσιάστηκε μόνη της στις Αρχές. Εκεί έγινε η σύλληψή της και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία σε βάρος της.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, αν και θα μπορούσε εκ πρώτης όψεως να ερμηνευθεί ως μεταμέλεια, αξιολογείται από τους αξιωματικούς συνδυαστικά με τις προηγούμενες ενέργειές της, ιδίως την αποκοπή των καλωδίων ασφαλείας και τον εγκλωβισμό της παθούσας.

Το ψυχιατρικό προφίλ και οι παλαιότερες απόπειρες αυτοκτονίας

Καθοριστικό στοιχείο που ρίχνει φως στο προφίλ της δράστιδας αποτελεί το ιστορικό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλοδαπή είχε εκδηλώσει στο παρελθόν πρόθεση να θέσει τέρμα στη ζωή της και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να αξιολογηθεί τόσο από τις ανακριτικές αρχές όσο και από τη δικαιοσύνη, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τη συνολική εικόνα της υπόθεσης.

Η ψυχική κατάσταση της κατηγορουμένης, σε συνδυασμό με τη σχέση γνωριμίας που φέρεται να είχε με την παθούσα, είναι σημεία που οι αρμόδιοι αξιωματικοί προσπαθούν να φωτίσουν, ώστε να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τόσο τα κίνητρα όσο και τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων.

Η διερεύνηση έχει πλέον περιέλθει στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.