Aκραία περιστατικά εκτυλίχθηκαν σε ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Ροτσίδης Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, όταν ένας 38χρονος άνδρας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε στον βοηθό διαιτητή.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συγκεκριμένος άνδρας, που είναι υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Κυνηγών, πλησίασε τον επόπτη και τον χτύπησε με γροθιά, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους και διακοπή της αναμέτρησης.

Το Κίνημα Κυνηγών πήρε άμεσα θέση για το περιστατικό, τονίζοντας σε ανακοίνωσή του πως:

«Αν οποιοσδήποτε αποδειχθεί ότι δεν σέβεται τις αρχές της δικαιοσύνης, του δικαίου και των θεσμών, δεν θα έχει θέση ανάμεσά μας».