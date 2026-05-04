Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος κατά την πολυήμερη επίσκεψή του θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς και παράγοντες της δημόσιας ζωής.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Οικουμενικό Πατριάρχη προσγειώθηκε περίπου στις 15:00 στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Στην υποδοχή του παρέστησαν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, και η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κ.κ. Βαρθολομαίος θα επισκεφθεί σήμερα, κατ’ έθιμον, στις 18.00 την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Ακολούθως, στις 19.00, στην Αίθουσα Τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Αθηναίων, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής της τιμητικής διάκρισης «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων

Αύριο, είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί στις 13.00 σε Ειδική Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Η ιστορικής σημασίας συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο πρόεδρος της Βουλής, μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον κ.κ. Βαρθολομαίο το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα.

Εκδηλώσεις και διακρίσεις προς τιμήν του Πατριάρχη

Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 17.30, ο πρόεδρος της Βουλής θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».

Ομιλητές θα είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Άγγελος Συρίγος, και η πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Ερατώ Χατζησάββα.

Στις 8 Μαΐου, ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 190 χρόνια από την ίδρυση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Εκεί θα τελέσει Τρισάγιο, θα απευθύνει λόγο προς μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα ευλογήσει την εκπαιδευτική κοινότητα, παρουσία του προέδρου της Εταιρείας, Γεωργίου Μπαμπινιώτη.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο, με την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού μετά δάφνης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία, παρουσία προσωπικοτήτων και με ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, ενώ θα ολοκληρωθεί με εντυπωσιακό drone show αφιερωμένο στις πανανθρώπινες αξίες που υπηρετεί ο Οργανισμός.