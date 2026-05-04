Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία στο Ιράν. Η Τεχεράνη εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυργκαγιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Φουτζάιρα, «ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά» σε βιομηχανική μονάδα πετρελαίου μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που αποδόθηκε στο Ιράν.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, ενώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεσή της. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Four cruise missiles launched from Iran were detected toward various areas across the country. Three were successfully engaged over the country’s territorial waters, while one fell in the sea. The Ministry of Defense affirmed that the sounds heard in different parts of the… pic.twitter.com/ugwPRCcY24 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 4, 2026

Λίγα λεπτά πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε ανακοινώσει ότι τέσσερις πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Axios: Πράσινο φως στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ να ανοίγει πυρ κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτερα σήμερα σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει το «πράσινο φως» να εξουδετερώνουν άμεσες απειλές εναντίον πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Στις απειλές αυτές περιλαμβάνονται ταχύπλοα σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ή παράκτια πυραυλικά συστήματα που «κλειδώνουν» την περιοχή.

Ο Ραβίντ συνδέει την αλλαγή στάσης των αμερικανικών δυνάμεων με προηγούμενο δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κουραστεί από το αδιέξοδο «χωρίς συμφωνία, χωρίς πόλεμο» στο Ιράν. Το δημοσίευμα υπογραμμίζει πως η ανυπομονησία του προέδρου για συγκεκριμένα αποτελέσματα οδήγησε σε επανεξέταση της στρατηγικής.

Η επιχείρηση «Ελευθερία», που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να αλλάξει τη δυναμική στην περιοχή, ενδέχεται τελικά να οδηγήσει εκ νέου σε πολεμική σύγκρουση, προειδοποιεί το Axios.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να καθίσει ήσυχος. Θέλει πίεση. Θέλει μια συμφωνία», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατεί στον Λευκό Οίκο.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι εμπορικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ, όπως διαβεβαίωσε νωρίτερα η στρατιωτική κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).

«Κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν πέρασε από το Ορμούζ τις τελευταίες ώρες και οι ισχυρισμοί των Αμερικανών αξιωματούχων είναι αβάσιμοι και παντελώς λανθασμένοι» ανέφεραν οι Φρουροί σε μια ανάρτηση στο Telegram.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ πέρασαν «με επιτυχία» από τα Στενά νωρίτερα σήμερα.

Σημειώνεται ότι, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε επίσης ότι τα πλοία που παραβιάζουν τους κανονισμούς που έχει ανακοινώσει η Τεχεράνη σε ό,τι αφορά στα Στενά του Ορμούζ «θα τα σταματήσουν δια της βίας», όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.