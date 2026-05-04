Χάρτης του πονοκεφάλου μετά το ποτό: Νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει με ακρίβεια πώς το αλκοόλ επηρεάζει το σώμα την επόμενη ημέρα, από τα αδύναμα πόδια έως τον έντονο πονοκέφαλο.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου UCLouvain στο Βέλγιο ανέλυσαν αναφορές από νεαρούς ενήλικες που είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, δημιουργώντας έναν λεπτομερή «χάρτη» των σωματικών αισθήσεων κατά τη διάρκεια του hangover.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ένα σταθερό μοτίβο: Oι περισσότεροι συμμετέχοντες ένιωθαν έντονο πόνο και δυσφορία στο κεφάλι, το στήθος και την κοιλιακή χώρα μετά από μια νύχτα υπερβολικού ποτού.

Αντίθετα, τα κάτω άκρα και τα χέρια εμφάνιζαν αίσθηση αδυναμίας και μειωμένης ενέργειας. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι οι πιο συχνοί πότες βίωναν πιο έντονα τα συμπτώματα, χωρίς ωστόσο αυτό να τους αποτρέπει από το να συνεχίσουν να πίνουν.

Η χαρτογράφηση του hangover

Οι συμμετέχοντες, ηλικίας 18 έως 35 ετών, κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σχετικά με τις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ, τη συχνότητα των hangover και την ποιότητα του ύπνου τους μετά από βραδιές ποτού.

Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή σε κινητό, ζωγράφισαν πάνω σε περίγραμμα σώματος τα σημεία όπου ένιωθαν έντονη ή μειωμένη αίσθηση – όπως πόνο, πίεση ή μούδιασμα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ομάδα δημιούργησε έναν χάρτη που δείχνει ότι το hangover έχει σαφές «σωματικό αποτύπωμα».

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Drug and Alcohol Dependence, οι περιοχές του κεφαλιού, του στήθους και της κοιλιάς παρουσιάζουν υψηλή «ενεργοποίηση», δηλαδή έντονη δυσφορία, ενώ τα κάτω άκρα εμφανίζουν αποδυνάμωση.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η ενεργοποίηση στο άνω μέρος του σώματος συνδέεται με συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ταχυπαλμία και δίψα, ενώ η «απενεργοποίηση» στα άκρα σχετίζεται με ναυτία και αδυναμία.

Ηλικία και ένταση συμπτωμάτων

Η μελέτη αποκάλυψε ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχοντες ένιωθαν τα συμπτώματα πιο έντονα από τους νεότερους. Όπως σημειώνεται, αυτό μπορεί να οφείλεται σε μεταβολικές και φυσιολογικές διαφορές στην επεξεργασία της αιθανόλης και στον ρυθμό ανάρρωσης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η ένταση των σωματικών αισθήσεων σχετίζεται άμεσα με τη βαρύτητα του hangover, χωρίς όμως να εξαρτάται απαραίτητα από το πόσο μεθυσμένος ήταν ο συμμετέχων το προηγούμενο βράδυ.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η νέα αυτή μέθοδος χαρτογράφησης θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων με αυξημένη ευαλωτότητα σε εθισμό στο αλκοόλ.

Διατροφή και ανάκαμψη

Σε άλλη μελέτη, ειδικοί της εφαρμογής Lifesum ανέδειξαν ότι τα γεύματα πλούσια σε υγρά, πρωτεΐνη και λαχανικά επιταχύνουν την ανάρρωση από το hangover. Αντίθετα, τα λιπαρά και ζαχαρούχα φαγητά επιδεινώνουν την αφυδάτωση και προκαλούν πτώση ενέργειας.

Η Ιαπωνία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με το θρεπτικό miso soup, ενώ το παραδοσιακό αγγλικό πρωινό κατέλαβε την τελευταία θέση.