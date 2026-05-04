Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά αντίποινα το Ιράν έπειτα από τη νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως «θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου Γης» σε περίπτωση επίθεσης κατά αμερικανικών πλοίων που συμμετέχουν στο Project Freedom.

Σε δηλώσεις του στο Fox News τη Δευτέρα (4/5), ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται, επισημαίνοντας την ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων.

«Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά από ό,τι πριν», ανέφερε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι: «Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι όλες εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε, αν τα χρειαστούμε».

Πλήγματα του Ιράν με πυραύλους και drones κατά των ΗΑΕ – Φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση

Νωρίτερα σήμερα, η Τεχεράνη εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) με στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυργκαγιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα. Four cruise missiles launched from Iran were detected toward various areas across the country. Three were successfully engaged over the country’s territorial waters, while one fell in the sea. The Ministry of Defense affirmed that the sounds heard in different parts of the… pic.twitter.com/ugwPRCcY24 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 4, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Φουτζάιρα, «ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά» σε βιομηχανική μονάδα πετρελαίου μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που αποδόθηκε στο Ιράν.

First images out of Fujairah, United Arab Emirates, following an Iranian strike on their primary export hub. pic.twitter.com/3vnPvDiUAI — OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2026

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα, ενώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεσή της. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.

Λίγα λεπτά πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε ανακοινώσει ότι τέσσερις πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.